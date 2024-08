Visa d’études pour Algériens : l’ambassade de la Pologne impose une nouvelle condition

À l’approche de la rentrée universitaire, les étudiants algériens sont nombreux à préparer leurs voyages pour poursuivre leurs cursus à l’étranger. La Pologne représente l’une des destinations de choix pour suivre des études de qualité à l’étranger.

Pour mettre les pieds dans ce pays, ces étudiants doivent d’abord décrocher leur visa. Pour ce faire, ils sont appelés à déposer un dossier complet. D’ailleurs, l’ambassade de la Pologne en Algérie revient dans un nouveau communiqué pour annoncer une nouvelle condition dans le cadre de la procédure d’obtention du visa étudiant.

À LIRE AUSSI >> Rendez-vous visa d’études : l’ambassade de la Pologne annonce un nouveau dispositif

Visa d’études pour la Pologne : ce document devient obligatoire

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, l’ambassade de la Pologne à Alger annonce, conformément aux directives du ministère des Affaires étrangères, que les demandeurs de visas d’études doivent, désormais, présenter un nouveau document, dans leurs dossiers.

En effet, en plus d’un diplôme du baccalauréat et des relevés de notes des candidats, ces demandeurs sont appelés à présenter une attestation de reconnaissance de ce diplôme du BAC, obtenu en Algérie. Et ce, sur décision de l’académie polonaise (kuratorium oświaty).

Par ailleurs, la représentation diplomatique exigera la présentation de ce document à tous les demandeurs de visas d’études, à partir du 11 août 2024. Le non-respect de cette exigence entrainera le refus de la demande de visa. « Cette exigence résulte de l’article 93 (3) de la loi du 7 septembre 1991 sur le système d’enseignement« , lit-on dans le communiqué.

Dans ce sillage, les conditions et la procédure de reconnaissance des diplômes sont disponibles en anglais sur le site du ministère polonais de l’Éducation nationale. « L’autorité compétente pour la procédure de reconnaissance de diplômes est l’académie (kuratorium oświaty) sur le territoire de laquelle se trouve l’université qui a admis l’étudiant« , rappelle encore la représentation diplomatique de la Pologne à Alger.

Rendez-vous visa : la Pologne annonce un nouveau dispositif

L’ambassade de la Pologne a précédemment fait part d’un nouveau dispositif mis en place en faveur des étudiants internationaux. Désormais, l’enregistrement dans le système E-Konsulat des rendez-vous visa se fera sur la base d’une file d’attente électronique.

Ce système consiste à accorder des rendez-vous en fonction de l’ordre d’inscription sur la plateforme. De plus, il est désormais possible de présenter sa demande tous les jours et à toute heure. Si un rendez-vous déjà attribué est annulé, il sera accordé à la personne suivante sur cette liste d’attente électronique.

À LIRE AUSSI >> Étudier au Royaume-Uni grâce aux bourses Chevening : les candidatures ouvertes jusqu’au 5 novembre