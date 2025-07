Visa d’études pour Algériens : Campus France fait une annonce importante

Campus France, l’agence chargée de la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, vient d’annoncer une mauvaise nouvelle pour les étudiants algériens : la plateforme études en France est temporairement suspendue en raison d’un incident technique mondial.

Après avoir annoncé la fermeture exceptionnelle de ses centres en Algérie jusqu’au 30 août 2025, l’organisme est revenu dans une nouvelle publication pour annoncer la suspension temporaire de la plateforme études en France. Et par conséquent, la prolongation des délais pour les dossiers de la rentrée de septembre.

La plateforme Études en France est un guichet unique dématérialisé qui simplifie et centralise l’ensemble des démarches pour les personnes souhaitant étudier en France, notamment pour ceux résidant dans les pays hors Union européenne, comme l’Algérie, qui sont soumis à des procédures études en France.

Campus France annonce la prolongation des délais pour les dossiers de la rentrée de septembre 2025

Pour rappel, la plateforme Études en France a pour objectif de rendre le processus de candidature et d’inscription dans l’enseignement supérieur français plus fluide et transparent pour les étudiants étrangers. Et ce, en regroupant toutes les étapes en un seul endroit.

Dans son nouveau communiqué, mis en ligne dans la soirée du lundi 14 juillet, Campus France informe les étudiants algériens que la plateforme Études en France est actuellement inaccessible. Il s’agit d’un incident technique mondial sur lequel ses équipes travaillent activement pour une résolution rapide.

Conscient des retards que la situation peut occasionner, l’établissement a décidé de reporter la date limite de soumission des dossiers au 17 juillet à 23 h 59, heure locale d’Alger. En effet, cette prolongation concerne spécifiquement les candidatures à la rentrée de septembre 2025 et s’applique aux dossiers accompagnés d’une attestation provenant d’un établissement non connecté.

Fermeture exceptionnelle des centres Campus France en Algérie

Campus France Algérie a annoncé, via un communiqué publié samedi 12 juillet, le calendrier de ses fermetures estivales. Les cinq bureaux de l’agence à travers le pays observeront des périodes de fermeture distinctes cet été :

Alger : fermeture du 16 au 29 août. Réouverture le 30 août ;

fermeture du 16 au 29 août. Réouverture le 30 août ; Annaba : fermeture du 1ᵉʳ au 23 août. Réouverture le 24 août ;

fermeture du 1ᵉʳ au 23 août. Réouverture le 24 août ; Constantine : fermeture du 1ᵉʳ au 23 août. Réouverture le 24 août ;

fermeture du 1ᵉʳ au 23 août. Réouverture le 24 août ; Oran : fermeture du 2 au 23 août, réouverture le 24 août ;

fermeture du 2 au 23 août, réouverture le 24 août ; Tlemcen : fermeture du 2 au 23 août, réouverture le 24 août.

Par conséquent, les candidats aux études en France doivent prendre en considération ces fermetures exceptionnelles qui affecteront l’accès aux services.

