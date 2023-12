Visa de travail : voici les profils les plus recherchés en Italie

L’Italie fait partie des pays européens qui souffrent d’une pénurie de main d’œuvre. Récemment, les employeurs italiens ont déposé plus de 608 000 demandes préalables d’embauche pour recruter des travailleurs en dehors de l’Union européenne.

En effet, l’Italie est confrontée à des pénuries de personnel dans plusieurs domaines d’activité. Le pays mise sur l’immigration et les travailleurs étrangers pour s’en sortir et pourvoir les posts vacants dans tout le pays.

L’Italie aura besoin d’accueillir 280 000 travailleurs étrangers par an

Le déclin de la population en âge de travailler a engendré une crise de main d’œuvre dans les structures et les entreprises italiennes. Selon une récente étude de l’IDOS, le pays aura besoin de faire venir 280 000 travailleurs étrangers par an pour combler ce besoin.

Par ailleurs, conformément aux chiffres présentés par l’EURES, c’est le secteur de la santé et des soins publics qui souffrent le plus de cette pénurie, ainsi que les services sociaux, le secteur des sciences et technologie, l’ingénierie, l’hôtellerie et la restauration.

Entre 2023 et 2027, 34.3% de ces besoins concerneront des travailleurs ayant suivi un enseignement supérieur ou une formation professionnelle, tandis que 48.1% de ces postes vacants exigeront un niveau secondaire, technique et professionnel.

Les métiers facilitant l’obtention d’un visa de travail pour l’Italie

Les travailleurs étrangers qui souhaitent voyager vivre en Italie, pourront profiter de cette pénurie pour obtenir plus facilement leur visa de travail pour ce pays. En effet, pour la période allant de 2023 jusqu’à 2027, les entreprises italiennes auront besoin des métiers suivants :

Les médecins ;

Les infirmiers ;

Les kinésithérapeutes ;

les professionnels de la santé et des services publics ;

Les métiers de l’informatique et des mathématiques

Techniciens en TIC ;

techniciens en ingénierie ;

ouvriers qualifiés de la construction ;

Personnel de la restauration.

Par ailleurs, pour pourvoir ces postes vacants, le ministre du Travail a, récemment, fait savoir que les employeurs ont déposé près de 608 000 demandes de recrutement des travailleurs en issus des pays non membre de l’UE. Et ce, avant l’ouverture de la loterie annuelle des visas de travail pour l’Italie. Dont le quota s’élève à 160 000 travailleurs étrangers, pour l’année prochaine.

