Visa de travail : les métiers en forte demande en Espagne

Entre les départs massifs à la retraite, la baisse des candidatures locales, et les exigences croissantes des entreprises, l’Espagne est confrontée à une pénurie de main-d’œuvre dans divers secteurs essentiels. Contrairement à certains pays de l’Union européenne, comme la France, l’Espagne se retrouve dans une position où l’offre ne suit plus la demande, créant un vide sur le marché, qui ouvre la porte aux travailleurs étrangers qualifiés.

L’Espagne est alors prête à accueillir des professionnels compétents dans les secteurs en crise, tels que la technologie, la construction, la santé, l’hôtellerie et la logistique. Découvrons, dans cet article, les domaines en forte demande en Espagne, dont l’orientation pourrait faciliter l’obtention du visa.

Espagne : les secteurs les plus prisés pour obtention d’un visa de travail

Comme plusieurs pays européens, l’Espagne fait face à une démographie vieillissante, où une grande partie de la population active part à la retraite. En parallèle, les jeunes générations se tournent de plus en plus vers des carrières moins techniques et manuelles.

À ce titre, les récentes analyses de la Banque d’Espagne ont mis en lumière un besoin pressant de près de 24,673 millions de travailleurs étrangers supplémentaires d’ici à 2053 pour rétablir l’équilibre de la main d’œuvre. L’Espagne offre alors diverses opportunités professionnelles aux étrangers dans différents secteurs.

Bâtiment et construction

Le domaine de la construction et des travaux publics est frappé par un grand manque de main-d’œuvre en Espagne. Les plombiers, les maçons et les charpentiers qualifiés sont très demandés. Permettant de contribuer au développement urbain du pays.

Secteur de la santé

En Espagne, la demande pour le personnel médical n’a jamais été aussi forte. Les établissements de santé peinent à recruter, alors que la population vieillissante provoque une pression accrue. Cela dit, des opportunités de travail s’ouvrent aux infirmiers et assistants médicaux étrangers.

Transport et logistique

Les transports et la logistique constituent un secteur crucial pour l’économie espagnole. Pour le transport de marchandises, le pays a besoin de conducteurs de camions. De plus, les conducteurs de chariots élévateurs permettront d’assurer la gestion des stocks et la logistique quotidienne dans les entrepôts.

L’Espagne recrute dans la technologie et l’ingénierie

Des profils qualifiés sont également recherchés dans le secteur numérique, notamment dans le domaine des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle et des énergies renouvelables. Les entreprises recrutent :

Des analystes de données ;

Des ingénieurs en informatique ;

Des techniciens Big Data ;

Des ingénieurs en énergies renouvelables ;

En outre, avec des millions de visiteurs chaque année, l’Espagne affiche une demande croissante pour les professionnels compétents dans le domaine de l’hôtellerie et le tourisme.