Visa de diversité : Washington impose de nouvelles règles pour la loterie américaine

Le Département d’État américain a officialisé une réforme majeure du Programme de Visas de Diversité (DV-2027). Visant à éradiquer une fraude devenue endémique, ces nouvelles dispositions imposent désormais la détention d’un passeport valide dès l’inscription initiale.

Le gouvernement américain a décidé de changer les règles du jeu. L’objectif est simple : mettre fin aux arnaques et aux milliers de fausses inscriptions qui polluent le système chaque année.

Jusqu’à présent, n’importe qui pouvait s’inscrire avec un nom et une photo. Cela a permis à des réseaux de cybercriminels de créer des millions de comptes à l’insu des gens.

Ce qui change concrètement pour les candidats aux visas de diversité américains

Le scénario était souvent le même : ces fraudeurs inscrivaient des personnes sans leur dire. Si l’une d’elles était tirée au sort, les criminels lui réclamaient des sommes énormes (parfois jusqu’à 30 000 dollars) pour lui donner son numéro de confirmation. En demandant un passeport dès le début, les États-Unis bloquent ces intermédiaires qui n’ont pas accès à vos documents officiels.

Pour participer au prochain programme de visa de diversité 2027 (DV-2027), la possession d’un passeport devient une condition absolue. Vous devez impérativement détenir un document de voyage valide et non expiré au moment précis où vous remplissez votre demande en ligne, sans quoi votre inscription ne pourra pas être validée.

Au-delà des simples informations écrites, une étape technique est désormais requise : la numérisation. Il vous faudra scanner avec soin la page principale de votre passeport — celle qui comporte votre photographie, vos données personnelles ainsi que votre signature — afin de télécharger ce fichier directement sur le portail officiel du gouvernement américain.

Enfin, le formulaire gagne en précision pour limiter les risques de confusion ou d’erreur administrative. Au lieu de simplement déclarer votre âge, vous devrez obligatoirement renseigner votre date de naissance exacte, garantissant ainsi une parfaite correspondance avec les registres officiels et votre document d’identité.

Les nouvelles règles en vigueur dès le 10 avril 2026

Bien que l’inscription à la loterie reste financièrement accessible, il est désormais nécessaire d’anticiper les frais liés à l’obtention d’un passeport avant de postuler. Selon les estimations du Département d’État, le coût moyen d’un tel document à l’échelle mondiale s’élève à environ 74,43 dollars, une somme que chaque candidat doit prévoir dans son budget initial.

Il est crucial de noter que ces nouvelles dispositions entreront officiellement en vigueur le 10 avril 2026. Pour des raisons de sécurité, le gouvernement insiste sur le fait que les candidats ne doivent jamais partager leurs informations de passeport sur des plateformes tierces ; seul le portail officiel du gouvernement américain garantit la protection de vos données sensibles.

Il est essentiel de rappeler que le programme de la loterie pour l’obtention de la carte verte, qui attribue chaque année 50 000 visas de résidence, fait l’objet d’une suspension temporaire décidée en décembre dernier. Cette mesure s’inscrit dans une série de restrictions visant à réduire l’immigration aux États-Unis.

En conséquence, toutes les inscriptions et les procédures de sélection sont actuellement à l’arrêt. Les candidats sont donc vivement encouragés à faire preuve de prudence et à ne pas engager de frais, en attendant l’annonce officielle de la date d’ouverture de la nouvelle session d’inscription au programme de DV Lottery.

