Après la Roumanie, un autre pays suspend temporairement ses demandes de visa en Algérie

Après la décision de la Roumanie de suspendre le traitement des demandes de visa pour des raisons opérationnelles, c’est au tour des autorités cubaines de revoir temporairement leurs démarches consulaires en Algérie. Les voyageurs souhaitant se rendre sur l’île de la Caraïbe devront prendre leurs dispositions en raison d’une indisponibilité temporaire des services habituels.

Dans un communiqué officiel, le bureau consulaire de l’ambassade de Cuba en Algérie a formellement annoncé la mise en pause momentanée de la réception ainsi que du traitement de l’ensemble des demandes de visas électroniques. Cette mesure concerne directement les usagers prévoyant d’effectuer leurs démarches de délivrance en ligne au cours des prochains jours.

Les services consulaires ont précisé que cette interruption temporaire entrera en vigueur dès ce jeudi 8 octobre 2026, à compter de minuit (00h00). L’ensemble du système de prise en charge informatique et administrative restera ainsi inaccessible durant toute cette tranche horaire initiale.

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Durée de la suspension et modalités de réouverture des services

La suspension s’étendra sur une durée déterminée et prendra fin le lundi 12 octobre 2026 à 00h00. Durant cette période d’arrêt de quatre jours, aucun nouveau dossier de visa électronique ne pourra être enregistré ni traité par la représentation diplomatique à Alger.

À l’issue de cette période de fermeture momentanée, les procédures d’instruction et de délivrance des e-visas reprendront leur cours normal. Les usagers pourront de nouveau accéder aux plateformes dédiées et soumettre leurs demandes d’autorisation de voyage à partir de la date et de l’heure indiquées.

Par ailleurs, la chancellerie cubaine exprime sa gratitude envers le public pour sa compréhension et invite vivement l’ensemble des voyageurs à prendre rigoureusement en compte ces dates de fermeture lors de la planification et de la réservation de leur séjour à Cuba.

La Roumanie suspend les demandes de visa en Algérie

L’ambassade de Roumanie en Algérie a officialisé la suspension immédiate et pour une durée indéterminée de l’ensemble de ses prestations consulaires, gelant ainsi le traitement de tous les dossiers de visa Schengen. Cette interruption, engagée initialement en juin 2026 à la suite du départ du consul, se poursuit faute de personnel suffisant pour assurer le fonctionnement du service.

La diplomatie roumaine explique ce blocage par l’impossibilité de remplacer le personnel vacant, les solutions d’appoint et l’envoi d’agents temporaires ayant atteint leurs limites. Les démarches engagées pour transférer la gestion des demandes vers une autre ambassade de la région restent pour l’instant bloquées par des contraintes juridiques et logistiques.

En conséquence, l’enregistrement des demandes de visa à destination de la Roumanie est totalement à l’arrêt sur le territoire algérien. La reprise des services demeure conditionnée à la mise en place de nouvelles procédures ou à la nomination d’une nouvelle équipe, tandis que les usagers peuvent adresser leurs questions directement au ministère roumain des Affaires étrangères via son formulaire en ligne.

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