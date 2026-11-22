Avec la ligne directe Alger-Shanghai, la Chine n’a jamais été aussi proche. Le visa reste pourtant obligatoire pour les Algériens, et les règles se sont durcies en septembre. Quel visa choisir, quels documents fournir, combien payer et comment déposer son dossier à Alger : le guide complet.

Visa pour la Chine : faut-il un visa avec un passeport algérien ?

Oui. Un voyageur algérien doit obtenir un visa avant de partir en Chine, quel que soit le motif du séjour. L’Algérie ne figure pas parmi les pays dispensés de visa par Pékin.

Le transit sans visa ne s’applique pas non plus. La liste des 55 pays autorisés à transiter 240 heures sans visa ne comprend aucun pays africain. Une escale de plusieurs jours en Chine exige donc aussi un visa.

Le visa ne garantit pas l’entrée sur le territoire. La police chinoise des frontières peut refuser l’accès à un voyageur, même muni d’un visa valide. Mieux vaut donc voyager avec les justificatifs du séjour.

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Quel visa chinois choisir : tourisme, affaires ou études

La Chine délivre un visa différent pour chaque motif de voyage. Le choix compte, car les documents exigés changent d’un visa à l’autre. Les principaux visas pour les voyageurs algériens sont les suivants :

Visa L : tourisme.

tourisme. Visa M : affaires et commerce, par exemple pour visiter des usines ou un salon.

affaires et commerce, par exemple pour visiter des usines ou un salon. Visa X2 : études de moins de six mois.

études de moins de six mois. Visas Q et S : visite à un proche qui vit en Chine.

visite à un proche qui vit en Chine. Visa Z : travail, avec un permis délivré en Chine.

Un commerçant qui part acheter de la marchandise doit demander un visa M, pas un visa de tourisme. Depuis le 15 septembre 2026, entrer comme touriste pour faire des affaires constitue une infraction. Elle peut entraîner une interdiction d’entrée.

Visa tourisme pour la Chine : la liste des documents

Le centre de demande des visas chinois à Alger exige d’abord des pièces communes à tous les visas. Le passeport doit rester valable au moins six mois et comporter deux pages vierges. Pour un visa à entrées multiples d’un an, il doit rester valable au moins quinze mois.

le passeport original et une photocopie de la page de données ;

le formulaire rempli en ligne, imprimé et signé ;

une photo couleur récente de 48 × 33 mm, tête nue, sur fond clair ;

une copie du visa chinois précédent, si ce n’est pas le premier voyage.

Pour un premier voyage en Chine, le touriste ajoute six documents. La liste est plus longue que beaucoup de voyageurs ne le pensent :

une lettre d’invitation d’un organisme d’accueil touristique en Chine ;

une réservation d’hôtel payée ;

le programme du séjour : dates d’arrivée et de départ, villes visitées, hébergement ;

un justificatif d’emploi ;

un justificatif de ressources ;

un casier judiciaire.

Un voyageur qui connaît déjà la Chine n’a plus à fournir le justificatif d’emploi ni le casier judiciaire. Les quatre autres documents restent exigés. Le casier judiciaire peut se demander en ligne sur Dzair Digital Services.

Un enfant mineur doit fournir son acte de naissance et une copie des passeports des deux parents. Il faut aussi une lettre de consentement des parents, légalisée par les autorités algériennes. Elle précise la validité du visa demandé, le nombre d’entrées et la prise en charge des frais. Un parent fournit enfin un relevé bancaire.

Visa d’affaires pour la Chine : les pièces pour les commerçants

Pour un premier voyage d’affaires, le demandeur doit présenter une lettre d’invitation officielle. Une entité habilitée en Chine délivre ce document, appelé lettre « TE » ou lettre de vérification. Le partenaire chinois doit donc s’en occuper bien avant le départ.

Un commerçant qui connaît déjà la Chine dispose d’une procédure plus souple. Il fournit les documents suivants, en plus des pièces communes :

l’ancien visa chinois et le cachet d’entrée ;

une lettre d’invitation d’un partenaire commercial ou d’un salon, en chinois, en anglais ou en français ;

la licence commerciale du partenaire chinois, signée et revêtue du cachet de l’entreprise ;

le programme du séjour ;

un relevé bancaire, si le consulat le demande.

La lettre d’invitation doit contenir l’identité du voyageur, le but et les dates du séjour et les lieux visités. Elle précise aussi le lien avec l’entreprise qui invite et la prise en charge éventuelle des frais. L’entreprise y indique enfin son nom, son adresse et son téléphone, avec cachet et signature.

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Visa étudiant pour la Chine : séjours d’études de moins de six mois

Un étudiant qui part moins de six mois demande un visa X2. Il fournit les pièces communes, puis plusieurs documents liés à sa formation. La preuve de ressources représente souvent la pièce la plus difficile à réunir.

la lettre d’admission de l’établissement chinois, en original et en copie ;

le formulaire de demande de visa d’études, appelé JW201 ou JW202 ;

une preuve de ressources de 2 500 dollars par année d’études, ou une attestation de bourse ;

un billet d’avion aller-retour ;

une lettre d’invitation.

Prix du visa chinois en Algérie : frais consulaires et frais de service

Le demandeur paie deux types de frais au centre de visas, en dinars. Les frais consulaires reviennent à l’ambassade et varient selon le nombre d’entrées. Les frais de service rémunèrent le centre.

Visa Frais consulaires Une entrée 2 100 DA Deux entrées 3 200 DA Entrées multiples, 6 mois 4 200 DA Entrées multiples, 12 mois 6 400 DA

Le service normal coûte 4 700 DA, avec un retrait du passeport le quatrième jour ouvrable. Le service express coûte 7 200 DA, plus 3 000 DA de frais consulaires express. Le passeport se retire alors le troisième jour ouvrable. L’envoi du passeport par courrier coûte 3 828 DA.

Selon nos calculs, un visa de tourisme à une entrée revient donc à 6 800 DA en service normal. En express, la facture monte à 12 300 DA. Un visa à entrées multiples d’un an coûte 11 100 DA en service normal.

Pour une famille de quatre personnes, le visa à une entrée revient ainsi à 27 200 DA en service normal. Une taxe s’ajoute aux frais de service, à un taux que le centre ne précise pas.

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Centre de visas chinois à Alger : adresse, horaires et démarche

Le centre de demande des visas chinois se trouve à la cité Huoidef Bouteldja, n° 1, à Ben Aknoun. Il ouvre du dimanche au jeudi, sauf jours fériés algériens et chinois. Il reçoit les dossiers de 9 h à 12 h. Le paiement et le retrait des passeports se font de 9 h à 16 h.

La démarche commence en ligne. Le demandeur crée un compte sur le site du centre et remplit le formulaire. Il y télécharge son passeport, sa photo et ses justificatifs. Le centre vérifie ensuite le dossier et peut demander des corrections.

Une fois le dossier validé, le demandeur reçoit un e-mail de confirmation. Il imprime l’attestation de demande et se présente au centre avec les documents originaux. Le paiement se fait sur place, après validation.

Le centre d’appel répond du dimanche au jeudi, de 9 h à 15 h. Il est joignable au 028 07 63 84, au 0770 39 40 11 et au 0770 39 40 02. L’adresse e-mail est algierscentre@visaforchina.org.

Refus, fraude, entrée en Chine : les pièges à éviter

Depuis le 15 septembre 2026, la Chine sanctionne durement les fausses déclarations. Un faux document ou une information inexacte peut entraîner une interdiction d’entrée d’un à cinq ans. Auparavant, une fausse déclaration entraînait le plus souvent un simple refus.

Le consulat garde aussi une large marge d’appréciation. Il peut demander des documents supplémentaires ou convoquer le demandeur à un entretien. Il décide seul de la durée du visa, du nombre d’entrées et de la durée de séjour autorisée.

Un étranger de passage en Algérie doit demander son visa dans son propre pays. Le centre d’Alger traite les dossiers des Algériens et des étrangers qui résident légalement en Algérie. L’ambassade tranche les cas particuliers.

Visa pour la Chine : les questions fréquentes

Combien coûte un visa chinois en Algérie ?

Un visa de tourisme à une entrée coûte 6 800 DA en service normal, tous frais compris. Comptez 12 300 DA en express.

Quel délai pour obtenir le visa ?

Le passeport se récupère le quatrième jour ouvrable en service normal, le troisième en express. Le consulat peut toutefois demander des pièces supplémentaires.

Faut-il un casier judiciaire pour un visa de tourisme ?

Oui, pour un premier voyage en Chine. Il n’est plus exigé si le voyageur a déjà obtenu un visa chinois.

Un commerçant peut-il partir avec un visa de tourisme ?

Non. Il doit demander un visa d’affaires. Entrer comme touriste pour faire du commerce peut entraîner une interdiction d’entrée.