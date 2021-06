Visa Schengen pour l’Espagne : du nouveau pour les Algériens

Le gouvernement espagnol a annoncé, ce jeudi 10 juin 2021, la reprise partielle des délivrances de visas Schengen de type C.

En effet, bien que l’Espagne a rouvert ses frontières depuis la semaine dernière aux voyageurs qui ont reçu l’un des vaccins validés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour ce qui est des Algériens, les trajets non essentiels vers l’Espagne ne sont toujours pas autorisés, car le pays a prolongé la fermeture de ses frontières avec l’Algérie jusqu’à la fin du mois de juin.

Néanmoins, les Algériens qui vivent dans un pays de l’UE, et donc qui détiennent un visa d’installation délivré par un pays membre de l’Union européenne tel que les étudiants, les travailleurs hautement qualifiés ou encore ceux qui s’y rendent pour des motifs essentiels ne sont pas concernés par l’interdiction de voyager.

Les titulaires d’un visa professionnel ou touristique qui a expiré pendant la pandémie peuvent prétendre à renouveler leur visa

Après la France et l’Italie, l’Espagne est le troisième pays européen à permettre aux algériens titulaires du visa Schengen de type C de voyager. Le consul d’Espagne à Oran a, par ailleurs, expliqué dans un communiqué de presse les modalités de cette reprise en annonçant qu’à « partir du 17 juin le traitement des demandes de visa Schengen reprendra partiellement ».

Cependant, le traitement des dossiers de visa de ne concernera pas tous les Algériens. En effet, uniquement « les titulaires d’un visa professionnel ou touristique délivré par l’un des consulats d’Espagne en Algérie ayant expiré au cours de la pandémie et dont la durée est égale ou supérieure à une année » pourront prétendre à renouveler leur visa.

À cet effet, le centre des visas et passeports (BLS international) mettra à disposition des candidats des rendez-vous par internet, et ce, à partir du lundi 13 juin. Ensuite l’entreprise de service de visas pour les consulats d’Espagne situées à Alger et à Oran recevra ensuite les demandes à partir du 17 juin.

Rappelons, que depuis le mois de juin, Air Algérie assure des vols en aller-retour avec six pays, dont l’Espagne avec un seul vol aller-retour par semaine entre Alger et Barcelone.