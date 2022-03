Visa Canada en Algérie : l’ambassade lance des mises en garde

Immigrer au Canada représente un rêve pour beaucoup en Algérie. Des milliers de jeunes compatriotes diplômés, qualifiés, en famille ou seuls, s’y sont en effet installés depuis les années 1990 et d’autres sont impatients de voir leur projet se concrétiser. Pour un futur meilleur et des conditions de vie favorables, ces personnes poursuivent ce projet et essaient de le réaliser en dépit de toutes les contraintes.

La procédure d’immigration dans ce pays d’Amérique du Nord passe par un système de sélection rigoureux et les démarches doivent obligatoirement passer par le service d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), un organisme chargé du traitement des candidatures.

Dans ce sillage, cela fait plusieurs jours que l’ambassade du Canada en Algérie multiplie le nombre de mises en garde adressées aux candidats algériens désireux de rejoindre ce pays et qui font face à de grandes fraudes émanant d’escrocs qui se créent des sites web ou des profils sur les réseaux sociaux.

“Ne soyez pas victime de la fraude en matière d’immigration. Si c’est trop beau pour être vrai, ça l’est probablement. Renseignez-vous sur la façon de détecter les arnaques et de vous protéger” alerte sans cesse cette représentation diplomatique sur sa page Facebook officielle, insistant sur le fait que la fraude constitue un crime grave dans ce pays.

La même ambassade a souligné que leur site web constitue la seule référence fiable en ce qui concerne les programmes “Il est facile pour les criminels de créer de faux sites web ou de fausses adresses de courriel qui semblent professionnels ou gouvernementaux” ajoute celle-ci.

Ainsi, un rappel a été fait par l’ambassade sur le même site: le recours à un représentant pour traiter son dossier de demande d’immigration est inutile. Toutefois, dans le cas où la personne désire tout de même y recourir, il convient de bien sélectionner le représentant, ce dernier doit être agréé par les autorités responsables. En effet, il est le seul qui puisse exiger des honoraires pour ses services.

Des candidats algériens face à des escroqueries sur internet

Beaucoup de sites web qui représentent des bureaux d’immigration indépendants et qui offrent des prestations en échange de grosses sommes d’argent échappent à la loi et ne figurent pas sur la liste fournie par les autorités canadiennes. Ils proposent de fausses promesses dans le seul but de soustraire de l’argent à leurs victimes.

Autant de sites qui se dissimulent sous des réseaux d’escrocs que dénonce l’ambassade du Canada en Algérie et met en garde les futurs candidats. Cette représentation diplomatique a en effet publié sur son site web des recommandations et des conseils permettant de repérer ces escrocs.

On cite à titre d’exemple, le paiement sur place de quelques démarches qui sont gratuites aux dires de l’ambassade, telles que les formulaires de candidature, sachant que l’IRCC ne réclame le paiement de frais de dossier qu’une fois celui-ci formé. Par ailleurs, ces faux intervenants en immigration garantissent aux victimes des propositions irréalistes, notamment la promesse d’un emploi ou un logement.