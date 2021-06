Visa C pour les Algériens : le consulat de France communique une date

Les frontières Algériennes sont officiellement ouvertes depuis le 1er juin. Les modalités de la reprise des vols internationaux ainsi que le protocole sanitaire ont été fixés par le premier ministère. Cependant, le consulat général de France à Alger a tenu à apporter quelque éclaircissements quant aux catégories d’Algériens qui sont autorisées à rentrer en France.

En effet, le consulat général de France à Alger, via un communiqué qui a été publié aujourd’hui sur les réseaux sociaux, et repris par VFS global, a dévoilé que « à ce jour, le franchissement de la frontière Schengen en France demeure soumis aux restrictions exceptionnelles mises en œuvre depuis le 31 janvier 2021 en raison de la pandémie de la Covid-19 », et que de ce fait, « seules quelques catégories de voyageurs, …, sont autorisées à entrer en France ». La liste est consultable sur le site du Ministère de l’Intérieur, assure encore le communiqué.

Visa C, les affaire reprennent ?

Le communiqué du consulat de France à Alger a dévoilé que dans le but « d’anticiper une levée de ces restrictions d’entrée sur le territoire français », une date pour la reprise des visas C a été fixée pour certaines catégories en Algérie.

Le consulat de France à Alger a précisé que « les consulats généraux de France en Algérie reprendront progressivement à compter du 17 juin 2021 l’instruction des demandes de visa présentées par des personnes se rendant en France pour motif professionnel et justifiant avoir obtenu par le passé un visa de circulation (visa de court séjour à entrées multiples) délivré par la France, d’une validité d’au moins un an et arrivé à expiration après le 1er novembre 2019 ».

« Les conjoints de Français, ainsi que ceux de ressortissants de l’Union européenne, pourront également déposer leur dossier », ajoute le même communiqué qui assure que « les demandes, quelle que soit la qualité du demandeur, seront reçues sur rendez-vous qu’il sera possible de prendre en ligne à compter du 9 juin 2021 selon le processus habituel ».

Pour conclure, le consulat général de France à Alger a tenu à préciser que « la délivrance d’un visa n’autorise pas nécessairement le franchissement de la frontière », car ce visa, même délivré, reste soumis aux « restrictions exceptionnelles mises en œuvre depuis le 31 janvier 2021 en raison de la pandémie de la Covid-19″.

Les conditions d’entrée en France

Le communiqué précise que « outre ce régime de circulation, le voyageur, quelle que soit sa nationalité, doit présenter à la compagnie de transport et aux autorités de contrôle à la frontière » certains documents qui prouvent qu’il remplit les conditions nécessaires.

En premier lieu, le voyageur doit être muni d’un « RT-PCR COVID » datant de moins de 72 heures avant le départ, mais aussi d’une déclaration sur l’honneur qui atteste « qu’il ne présente pas de symptôme d’infection à la covid-19 » et qu’il « n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le voyage ».

À leur arrivée en France, les voyageurs âgés de plus de 11 ans, doivent également accepter se soumettre à un « examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 ». Pour finir, le voyageur devrait s’engager « à respecter un isolement volontaire de sept jours après son arrivée en France métropolitaine et à réaliser au terme de cette période, dans le cas d’un voyageur de plus de onze ans, un examen biologique de dépistage virologique (PCR) ».