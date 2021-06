Visa C : l’Allemagne ouvre ses portes aux touristes Algériens

L’Algérie a partiellement ouvert ses frontières depuis le premier juin dernier. Cette ouverture a touché, par la suite, six différents pays au total à travers le monde, et parmi eux l’Allemagne. Cette dernière a d’ailleurs vite repris, dans un premier temps, le traitement des demandes de visas C pour certaines catégories d’Algériens. Hier, et via une mise à jour de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, les nouvelles conditions d’entrée en Allemagne depuis l’Algérie ont été dévoilées.

Pour la première fois depuis la fermeture des frontières au mois de mars de l’année 2020, l’Allemagne autorise des Algériens détenteurs de Visa C à embarquer vers ses aéroports. C’est en tout cas ce qu’a confirmé la compagnie aérienne nationale Air Algérie, via une mise à jour effectuée hier sur son site, ou elle a précisé que désormais les visas touristiques et Affaire/Business sont éligibles.

Deuxième pays Européen à autoriser les Algériens à voyager

Il est à rappeler que l’Espagne, elle aussi, a rouvert ses portes aux Algériens détenteurs de visas C, ce qui fait de l’Allemagne le deuxième pays européen à le faire. En ce qui concerne l’Italie et la France, les deux autres pays européens avec qui l’Algérie effectue des vols, ils ont également annoncé avoir repris le traitement des demandes de visas C, cependant les touristes algériens détenteurs de ces visas ne sont toujours pas autorisés à voyager.

Toutefois, selon la mise à jour d’Air Algérie, les voyageurs souhaitant embarquer à bord de ses appareils à destination de l’Allemagne doivent être vaccinés par l’un des vaccins reconnus par l’Allemagne, au moins 14 jours avant le départ. Il s’agit de AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen (Johnson & Johnson), Moderna et de Pfizer-BioNTech.

Enfin, pour les autres voyageurs, il faudra qu’ils présentent un test PCR de moins de 48 heures et accepter d’être soumis à une quarantaine pendant 10 ou 14 jours