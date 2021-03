Visa C : Bonne nouvelle pour les Algériens conjoints de Français

Après les restrictions, vient enfin la Libération. Les Algériens détenteurs d’un visa type C, conjoints de Français, pourraient désormais rejoindre la France, sans avoir à présenter une autorisation de quitter le territoire Algérien.

Plusieurs médias ont annoncé hier un retour à la normale en ce qui concerne la situation des Algériens conjoints de citoyens Français. Ces derniers se sont vus interdits d’embarquer à destination de la France, s’ils ne sont pas munis d’une autorisation spéciale de sortie du territoire Algérien, délivrée par le ministère de l’Intérieur.

La confirmation de ASL Airlines

Aucun communiqué des autorités Algériennes n’a été émis, ni en ce qui concerne les restrictions, ni sur le récent retour à la normale. C’est la compagnie aérienne Française ASL Airlines qui a informé ses clients Algériens, détenteurs d’un visa de type C, qui veulent rejoindre la France en vue d’un regroupement familial, qu’ils sont tenus de présenter une autorisation de sortie du territoire Algérien.

Les Algériens détenteurs d’un visa C peuvent passer outre cette mesure dorénavant, comme cela a été confirmé par l’agence Soleil Voyages qui représente la compagnie française ASL Airlines en Algérie.

“Info ! Les détenteurs d’un Visa Type C (famille & conjoint de français – carte de séjour à solliciter à l’arrivée) sont de nouveau autorisés à voyager“, a publié hier l’agence Soleil Voyage sur sa page Facebook, ce qui indique que les voyageurs Algériens (et leurs enfants), conjoints de citoyens Français, et détenteurs d’un visa de type C, peuvent enfin voyager sans être obligés d’être munis d’une autorisation de sortie de territoire national.

Il est à rappeler que la compagnie aérienne Française ASL Airlines avait annoncé il y a une quinzaine de jours que “les autorités Algériennes demandent impérativement la présentation de cette attestation” et que “sans cette attestation, l’embarquement sera refusé par la Police de l’Air et des Frontières algérienne”.