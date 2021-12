Visa Belgique en Algérie : TLS contact annonce des changements

Les voyages ces derniers temps sont devenus un peu compliqués. Au delà des procédures habituels ( passeport, visas et billets ), un petit détail mais pas des moindre s’impose vu la conjoncture actuelle : les conditions de voyages relatives au protocole sanitaire.

Parmi les secteurs les plus touchés par les mesures préventives et les restrictions, le secteur des transports. Chaque pays met en place ses conditions et son protocole, que chaque éventuel voyageur doit appliquer pour y entrer.

Notamment dans un contexte de flambée des cas de contaminations et de circulation du nouveau variant Omicron. La première solution demeure la vaccination. Cette dernière fait l’unanimité dans plusieurs gouvernements, elle se répand petit à petit en guise de condition d’entrée dans certains pays.

Les changements de TLS contact

Hier, la page TLS contact dz a publié un rappel importants aux demandeurs de visas pour aller en Belgique. Pour les demandeurs de visa « court séjour » leur dossier de demande de visa doit avoir une copie du certificat de vaccination algérien officiel.

Le document doit avoir ses caractéristiques format A4, à en-tête du Ministère de la Santé ou à en-tête de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et comportant un code QR, comme le demande la Belgique conformément au protocole sanitaire.

Pour cela, le vaccin pris doit être approuvé par l’Union européenne à savoir Pfizer, Moderna, AstraZeneca-Vaxzevria-Covishield et Janssen (Johnson & Johnson).

Par ailleurs, il convient de noter que pour les demandeurs de visa de voyage essentiel, cette procédure ne les concerne pas.