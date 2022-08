Visa Azerbaïdjan : signature d’un accord entre Lamamra et Bayramov

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a entamé hier une visite de travail de deux jours à Bakou en Azerbaïdjan. Et ce, en qualité d’envoyé spécial du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Au cours de cette visite, le ministre Lamamra s’est entretenu avec son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov. En effet, les deux parties ont tenu une séance de travail élargie consacrée à l’examen de l’état et des perspectives des relations de coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de les renforcer dans tous les domaines.

En outre, les deux chefs de la diplomatie ont signé deux accords. Le premier stipulant la mise en place d’un mécanisme de concertation politique entre l’Algérie et l’Azerbaïdjan. Et le second visant à exempter les titulaires de passeports diplomatiques et de mission des visas d’entrée pour les deux pays.

Algérie – Azerbaïdjan : Lamamra et Bayramov animent une conférence de presse

Par ailleurs, le ministre Ramtane Lamamra et son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov, ont saisi l’occasion pour passer en revue les questions sécuritaires et politiques d’intérêt commun sur les plans international et régional.

De plus, ils ont souligné la nécessité d’intensifier la concertation entre les deux pays en raison de leur rôle pionnier dans le cadre des organisations auxquelles ils appartiennent. À l’instar de l’Organisation des nations unies (ONU), de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+), du Mouvement des non-alignés (MNA) et du Forum des pays explorateurs de gaz (GECF). Notamment en marge du contexte actuel qui marque les relations internationales.

À l’issue de leur rencontre, les deux chefs de la diplomatie ont animé une conférence de presse au cours de laquelle ils se sont félicités de la convergence des points de vue ayant caractérisé leurs pourparlers concernant de nombreux dossiers internationaux.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont aussi affirmé leur détermination à déployer tous les efforts nécessaires aux plans bilatéral et multilatéral afin d’incarner leur volonté commune de soutenir la paix et la sécurité internationales. Et ce, conformément aux principes de la légitimité internationale et à la nécessité de renforcer l’orientation vers des moyens pacifiques pour résoudre divers conflits et crises.