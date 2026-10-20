Visa à l’arrivée à Djanet : les 5 étapes et les tarifs pour visiter le Sahara algérien

Depuis 2023, les touristes étrangers peuvent obtenir leur visa à l’arrivée pour visiter le Grand Sud algérien. Une condition s’impose : passer par une agence de voyages algérienne agréée. Voici les 5 étapes, les tarifs en vigueur et ce qui pourrait changer en 2027.

Visa à l’arrivée en Algérie : qui peut en bénéficier dans le Grand Sud ?

L’Algérie a lancé ce dispositif en 2023 pour développer le tourisme saharien. Il permet aux touristes étrangers d’obtenir un visa dit « de régularisation » directement à leur arrivée. Ce visa couvre la durée du circuit organisé, dans la limite de 30 jours.

Le voyage doit obligatoirement passer par une agence de voyages algérienne agréée. Son programme doit aussi inclure au moins une wilaya du Sud parmi les 24 wilayas éligibles. Le dispositif a été reconduit pour l’ensemble de ces destinations sahariennes.

Wilayas éligibles : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Djelfa, M’Sila, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Tindouf, El Oued, Naâma, Ghardaïa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghair et El Meniaa.

Pour un séjour à Alger, Oran ou Constantine sans circuit saharien, le visa consulaire reste obligatoire. Les binationaux qui entrent avec leur passeport algérien n’ont, eux, besoin d’aucun visa. Le visa à l’arrivée reste donc un dispositif ciblé, lié au tourisme dans le Grand Sud.

Comment obtenir son visa à l’arrivée en 5 étapes ?

Étape 1 : choisir une agence agréée

Le voyageur commence par contacter une agence de voyages algérienne agréée par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Seules ces agences peuvent déposer une demande de visa à l’arrivée. Plusieurs directions du tourisme de wilaya publient la liste des agences agréées, accessible depuis le site du ministère. Mieux vaut vérifier l’agrément de l’agence avant de verser le moindre acompte.

Étape 2 : réserver un circuit éligible

Le voyageur réserve ensuite un circuit qui inclut au moins une wilaya éligible. Djanet et le Tassili n’Ajjer, Tamanrasset et le Hoggar ou encore Timimoun figurent parmi les destinations les plus demandées. La durée du circuit détermine la durée du visa et donc son prix.

Étape 3 : transmettre son dossier à l’agence

Le client envoie à l’agence une copie de son passeport, le programme du séjour et le formulaire de demande. L’agence dépose ensuite la demande sur une plateforme numérique du ministère du Tourisme. Mieux vaut engager cette démarche plusieurs semaines avant le départ, pour éviter tout imprévu.

Étape 4 : recevoir l’autorisation d’embarquement

Après validation, l’agence transmet au voyageur une autorisation d’embarquement comportant un code QR. Ce document fait office d’accord préalable pour la délivrance du visa. Il faut le présenter à la compagnie aérienne au moment de l’embarquement.

Étape 5 : payer le visa à l’arrivée

À l’atterrissage, la police aux frontières délivre le visa sur présentation de l’autorisation et du passeport. Le voyageur règle alors le droit de timbre correspondant à la durée de son séjour. La loi prévoit un paiement par quittance ou par timbres fiscaux.

Les pièces exigées et les formalités peuvent évoluer selon la situation du voyageur. Il est recommandé de vérifier auprès de l’agence agréée ou d’un consulat d’Algérie avant toute réservation, afin d’éviter toute confusion.

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Visa pour le Sahara : les tarifs de 2026 et les changements prévus en 2027

L’article 48 de la loi de finances 2025 fixe les droits de timbre de ce visa, publiés au Journal officiel du 26 décembre 2024. Le tarif varie selon la durée du séjour, en cinq tranches. Ces montants couvrent uniquement le visa, et non le circuit, le billet ou l’hébergement.

1 à 2 jours : 5 000 DA.

5 000 DA. 3 à 7 jours : 10 000 DA.

10 000 DA. 8 à 10 jours : 20 000 DA.

20 000 DA. 11 à 15 jours : 25 000 DA.

25 000 DA. 16 à 30 jours : 50 000 DA.

L’article 38 du projet de loi de finances 2027 propose une grille simplifiée en trois tranches, réservée aux touristes qui choisissent le Sud. Le visa coûterait 10 000 DA de 1 à 7 jours, 15 000 DA de 8 à 15 jours et 20 000 DA de 16 à 30 jours. Ces nouveaux tarifs restent toutefois soumis au vote du Parlement.

La réforme ne constituerait pas une baisse générale des prix. Le visa de 1 à 2 jours passerait en effet de 5 000 à 10 000 DA. En revanche, un visa de 30 jours tomberait de 50 000 à 20 000 DA, au profit des longs circuits.

Voyager à Djanet ou Tamanrasset : vols et meilleure période pour partir

Djanet et Tamanrasset disposent chacune d’un aéroport, desservi par Air Algérie depuis Alger. Tamanrasset est la porte d’entrée du Hoggar, et Djanet celle du Tassili n’Ajjer. La saison touristique s’étend globalement de l’automne au printemps, quand les températures deviennent plus clémentes.

Les vols vers le Sud font régulièrement l’objet d’offres commerciales. Il vaut donc la peine de comparer les tarifs avant de réserver. La région attire aussi pour son patrimoine exceptionnel, comme les 510 sites archéologiques récemment inventoriés au Tassili n’Ajjer.

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Près de 39 000 touristes ont bénéficié du visa à l’arrivée depuis 2023

Près de 39 000 touristes étrangers de 120 nationalités ont bénéficié du visa à l’arrivée depuis 2023. La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a présenté ce bilan le 20 juillet 2026. Elle y voit un levier pour l’attractivité du Sahara et l’économie locale.

La ministre a demandé un renforcement de la coordination avec les agences de voyages. Elle souhaite aussi une évaluation mensuelle du dispositif et davantage de liaisons aériennes internationales vers le Sud. Le gouvernement présente la révision des tarifs du PLF 2027 comme un autre moyen de renforcer l’attractivité touristique du pays.

Passeport, autorisation d’embarquement : que vérifier avant le départ ?

Le voyageur doit garder sur lui l’autorisation d’embarquement imprimée et le programme de son circuit. Il est aussi utile de demander à l’agence le mode de paiement accepté pour le droit de timbre. Un passeport valide pendant toute la durée du séjour reste évidemment indispensable.

Les voyageurs étrangers ont aussi intérêt à consulter les conseils aux voyageurs de leur propre gouvernement. Ces recommandations évoluent selon la situation de sécurité dans chaque région. Les agences locales encadrent toutefois les circuits et connaissent bien le terrain.

Visa à l’arrivée dans le Sud algérien : les conditions essentielles à retenir

Qui : touristes étrangers voyageant avec une agence de voyages algérienne agréée vers une wilaya du Sud éligible.

touristes étrangers voyageant avec une agence de voyages algérienne agréée vers une wilaya du Sud éligible. Démarche : réservation du circuit, dépôt du dossier par l’agence, autorisation d’embarquement avec code QR, paiement à l’arrivée.

réservation du circuit, dépôt du dossier par l’agence, autorisation d’embarquement avec code QR, paiement à l’arrivée. Durée : 30 jours maximum.

30 jours maximum. Montant : de 5 000 à 50 000 DA selon la durée, et de 10 000 à 20 000 DA si le PLF 2027 est adopté.

de 5 000 à 50 000 DA selon la durée, et de 10 000 à 20 000 DA si le PLF 2027 est adopté. Paiement : à l’arrivée, par quittance ou par timbres fiscaux.

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