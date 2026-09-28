Tourisme saharien : l’Algérie reconduit son visa à l’arrivée dans 24 wilayas du Sud

Chapô : À l’approche de la saison touristique saharienne 2026-2027, l’Algérie maintient son visa à l’arrivée pour les touristes étrangers qui visitent le Sud par l’intermédiaire d’une agence de voyages agréée. Le dispositif concerne 24 wilayas et permet un séjour de 30 jours au plus. Voici les conditions à remplir, les étapes à suivre et les cas qui ne relèvent pas de ce dispositif.

Djanet, Tamanrasset, Timimoun ou Ghardaïa : la saison du tourisme saharien s’ouvre avec l’automne. Pour attirer davantage de visiteurs étrangers, l’Algérie a mis en place fin 2022 un visa délivré directement à la frontière. Depuis, près de 39 000 touristes de 120 nationalités en ont bénéficié, comme nous le rapportions dans notre article sur le bilan du visa à l’arrivée. Ce dispositif intéresse aussi la diaspora qui souhaite faire découvrir le Sahara à des proches étrangers.

Un visa délivré à la frontière, pas au consulat

Le ministère de l’Intérieur a annoncé ce dispositif en décembre 2022, quelques jours avant l’inauguration du vol Paris – Djanet. Il permet aux touristes étrangers qui visitent le Sud avec une agence de voyages algérienne agréée d’obtenir un visa de régularisation à leur arrivée, sans passer par la procédure consulaire ordinaire. L’agence saisit le programme du voyage sur une plateforme numérique, puis remet au touriste une autorisation d’embarquement munie d’un code QR.

Selon la notice du consulat d’Algérie à Nantes, les services délivrent ce visa dans les aéroports internationaux ainsi qu’aux postes frontaliers terrestres et portuaires, pour les circuits dont la destination finale se trouve dans l’une des 24 wilayas concernées. Sa validité ne dépasse pas 30 jours, selon l’ambassade d’Algérie à Bruxelles, et correspond à la durée du voyage réservé auprès de l’agence.

Le touriste règle les frais de visa à son arrivée, précise l’ambassade d’Algérie à Budapest. Selon plusieurs guides de voyage spécialisés, ces frais s’élèvent à 110 €, un montant qui peut varier selon la nationalité du voyageur. Les circuits vers les autres wilayas du pays restent soumis au visa consulaire ordinaire.

Les cinq étapes à suivre

D’après les informations diffusées par les ambassades d’Algérie, notamment celle d’Astana, la procédure suit plusieurs étapes :

Étape 1 : le touriste choisit une agence de voyages algérienne agréée par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, et convient avec elle d’un programme qui comprend au moins une des 24 wilayas du Sud ;

: le touriste choisit une agence de voyages algérienne agréée par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, et convient avec elle d’un programme qui comprend au moins une des 24 wilayas du Sud ; Étape 2 : il communique à l’agence son identité, toutes ses nationalités, les données de son passeport et l’itinéraire choisi ;

: il communique à l’agence son identité, toutes ses nationalités, les données de son passeport et l’itinéraire choisi ; Étape 3 : l’agence saisit ces informations sur la plateforme numérique du ministère du Tourisme, reliée aux autres départements ministériels concernés, via les directions du tourisme des wilayas ;

: l’agence saisit ces informations sur la plateforme numérique du ministère du Tourisme, reliée aux autres départements ministériels concernés, via les directions du tourisme des wilayas ; Étape 4 : après validation, l’agence remet au touriste une autorisation d’embarquement munie d’un code QR ;

: après validation, l’agence remet au touriste une autorisation d’embarquement munie d’un code QR ; Étape 5 : le touriste embarque depuis son pays, par vol direct vers le Sud ou en transit par un aéroport international du Nord, puis obtient son visa à l’arrivée, où il règle les frais.

Les documents à prévoir

un passeport valable au moins six mois à la date d’entrée en Algérie ;

l’autorisation d’embarquement à code QR remise par l’agence ;

le programme du voyage établi par l’agence, avec au moins une étape dans le Sud ;

le montant des frais de visa, payables à l’arrivée.

Les 24 wilayas concernées sont Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Djelfa, M’Sila, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Tindouf, El Oued, Naâma, Ghardaïa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaa, selon la notice du consulat d’Algérie à Nantes.

Les conditions de ce dispositif peuvent évoluer d’une saison à l’autre. Avant toute réservation, renseignez-vous auprès d’un consulat d’Algérie ou d’une agence agréée, qui peut aussi vous indiquer les autres documents éventuellement demandés.

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Les 24 wilayas concernées

Le programme proposé par l’agence doit comporter au moins une des 24 wilayas suivantes, selon la notice du consulat d’Algérie à Nantes et la fiche du ministère français des Affaires étrangères, mise à jour le 14 juillet 2026 :

Grand Sud : Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Djanet, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, In Salah et In Guezzam ;

Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Djanet, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, In Salah et In Guezzam ; Sud-Est : Ouargla, El Oued, Touggourt, El M’Ghair, El Meniaa, Ghardaïa, Biskra et Ouled Djellal ;

Ouargla, El Oued, Touggourt, El M’Ghair, El Meniaa, Ghardaïa, Biskra et Ouled Djellal ; Sud-Ouest et Hauts-Plateaux : Béchar, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa et M’Sila.

La première liste diffusée par certaines ambassades ne comptait qu’une douzaine de wilayas du Grand Sud. Les autorités l’ont élargie à 24 wilayas début 2023, comme nous l’expliquions dans notre article sur l’extension du visa à l’arrivée à 24 wilayas.

Qui n’est pas concerné

Le visa à l’arrivée ne remplace pas le visa classique. Un touriste qui voyage seul, sans passer par une agence agréée, ne peut pas se présenter à l’aéroport en espérant obtenir un visa : il doit suivre la procédure consulaire ordinaire. Les textes officiels réservent d’ailleurs ce dispositif aux groupes de touristes qui voyagent dans un cadre organisé.

Le dispositif vise uniquement le tourisme saharien organisé. Pour une visite familiale ou un voyage d’affaires, le visa consulaire reste la règle. Les membres de la diaspora qui souhaitent faire venir un conjoint ou des proches étrangers pour une visite en famille doivent donc passer par le consulat. Leur demande doit être accompagnée d’un certificat d’hébergement établi par la famille en Algérie et légalisé à la mairie du lieu d’hébergement, selon le ministère des Affaires étrangères. Ce dossier comprend aussi le formulaire de demande en deux exemplaires, un passeport valable au moins six mois, deux photos d’identité et une attestation d’assurance voyage avec assistance rapatriement.

Pour les touristes qui voyagent dans un cadre organisé mais préfèrent la voie consulaire, le ministère indique que le visa est délivré dans un délai de 48 heures après réception du dossier complet.

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Un bilan en hausse avant la nouvelle saison

La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a évalué le dispositif le lundi 20 juillet 2026, lors d’une réunion de coordination au siège du ministère. Selon le communiqué du ministère, le visa à l’arrivée, mis en œuvre en 2023, a bénéficié à près de 39 000 touristes étrangers de 120 nationalités depuis son lancement. Il a aussi contribué à dynamiser l’activité touristique et l’emploi dans les wilayas du Sud. La réunion faisait suite à une rencontre interministérielle, le 14 juin 2026, consacrée à l’évaluation du mécanisme et aux insuffisances constatées.

La ministre a arrêté plusieurs mesures pour améliorer le fonctionnement du dispositif. Le ministère établira des rapports d’évaluation mensuels avec les agences de voyages, pour suivre le déroulement de la procédure et recenser les difficultés. Les directions du tourisme des wilayas devront assurer une coordination permanente avec les agences agréées, désigner un représentant officiel pour chacune d’elles et tenir à jour la liste des guides touristiques agréés sous contrat.

Le tourisme saharien progresse aussi dans son ensemble. Selon la ministre, les wilayas du Sud ont accueilli environ 750 000 touristes en 2025, dont près de 65 000 étrangers, puis environ 470 000 touristes pendant la saison 2025-2026, d’octobre à avril, dont près de 47 000 étrangers. Le parc hôtelier de ces wilayas compte 258 établissements pour 20 000 lits, et 21 nouveaux projets doivent être réceptionnés en 2026.

Le dispositif avait déjà évolué depuis son lancement, avec de nouvelles modalités d’octroi annoncées en 2023. Pour les visiteurs, la saison 2026-2027 s’ouvre donc avec un cadre désormais rodé, mais qui reste réservé aux voyages organisés par des agences agréées.

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