Visa américain : plus d’un Algérien sur deux recalé en 2025, un taux de refus qui inquiète

Un visa américain sur deux refusé aux Algériens en 2025 ! C’est le chiffre qui ressort des dernières statistiques officielles du Département d’Etat américain. Avec un taux de refus global de 51,23% pour les visas de type B, l’Algérie se retrouve sous les projecteurs des experts de la mobilité internationale.

Ces statistiques mises en ligne par le Département d’Etat américain se présentent comme un baromètre de la situation géopolitique actuelle. En effet, les taux de refus de visa pour les catégories tourisme et affaires confirment de fortes disparités mondiales.

Par ailleurs, ces chiffres se concentrent sur les visas de type B1/B2. Ils se basent uniquement sur les rejets définitifs liés à l’article 214(b) de l’Immigration and Nationality Act.

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Un Algérien sur deux essuie un refus, loin du Maroc et de la Tunisie

Les données américaines montrent que pour les Algériens, obtenir un visa destiné au tourisme ou au voyage d’affaires est devenu particulièrement difficile. En effet, plus de la moitié des demandes exprimées par des voyageurs algériens ont été refusées.

Ces refus se traduisent par un taux de rejet de 51.23%. Un chiffre qui pointe du doigt les critères de sélection des autorités américaines qui restent très stricts envers les Algériens.

L’Algérie n’est pas l’unique pays à se retrouver dans une telle situation car l’accès au territoire américain demeure complexe pour plusieurs autres nations : Le Kazakhstan (51,75 %) et le Pakistan (52,32 %) affichent des taux de refus presque identiques.

Il est à préciser que le taux de refus des demandes algériennes est nettement plus élevé que chez les voisins. En effet, le Maroc et la Tunisie affichent un taux de 26,91 % et de 25,89%, respectivement.

La fracture géographique persiste

A l’opposé, plusieurs autres pays affichent une fluidité quasi totale, à l’image de Monaco (0%), des Emirats Arabes Unis (2.17%) ou encore du Japon (5.68%). Ces taux s’expliquent dans un premier temps par la conformité rigoureuse des dossiers déposés, mais aussi par la solidité économique de ces pays.

Sous la barre des 25 %, plusieurs grandes puissances restent sous surveillance. L’Europe de l’Ouest se maintient dans cette zone de vigilance avec des taux de 9,67 % pour la France, 12,22 % pour l’Allemagne et 20,44 % pour le Royaume-Uni. Une stabilité que l’on retrouve également du côté de la Chine et de l’Inde qui, malgré un afflux massif de demandes, parviennent à contenir leurs résultats entre 20 % et 22 %.

🇺🇸 US Visa rejection rate in 2025: 🇲🇨 Monaco – 0%

🇦🇪 United Arab Emirates – 2.17%

🇯🇵 Japan – 5.68%

🇨🇭 Switzerland – 5.82%

🇸🇦 Saudi Arabia – 5.98%

🇦🇷 Argentina – 7.47%

🇲🇾 Malaysia – 7.92%

🇫🇷 France – 9.67%

🇮🇱 Israel – 11.32%

🇵🇱 Poland – 11.63%

🇿🇦 South Africa – 11.66%

🇩🇪 Germany… — World of Statistics (@stats_feed) June 15, 2026



À l’autre bout du spectre, les restrictions se durcissent en Afrique et en Asie, où le taux de rejet franchit la barre des 50 %, comme en témoignent les 62,44 % de l’Iran. Le cas du Canada (53,10 %) appelle toutefois une nuance de taille : ce durcissement ne vise pas les nationaux, mais la population immigrante établie sur le sol canadien. Les autorités américaines estiment souvent que ces résidents étrangers ne présentent pas de garanties de retour suffisantes.

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