Visa américain : l’ambassade des États-Unis à Alger met en garde contre le “tourisme de naissance”

L’ambassade des États-Unis à Alger vient de publier une mise en garde ferme concernant l’utilisation des visas de visiteur. Une pratique spécifique est désormais explicitement proscrite : voyager sur le sol américain dans l’objectif principal d’y accoucher pour obtenir la nationalité américaine pour l’enfant.

Le message est sans ambiguïté : le « tourisme de naissance » n’est pas autorisé. Selon le communiqué, l’utilisation d’un visa pour entrer aux États-Unis avec pour intention primaire de donner naissance afin que le nouveau-né bénéficie du droit du sol (citoyenneté automatique) est considérée comme un détournement de l’objet du visa.

🟢 À LIRE AUSSI : Travailleurs étrangers au Québec : Ottawa assouplit les règles pour ces permis de travail



L’ambassade des USA met en garde les voyageurs algériens

L’ambassade des États-Unis à Alger rappelle fermement que les visas de visiteur ne doivent pas être détournés à des fins de « tourisme de naissance ». Il est désormais formellement interdit de se rendre aux États-Unis dans l’unique but d’y accoucher pour faire bénéficier l’enfant de la nationalité américaine par le droit du sol.

Toute entrée sur le territoire motivée principalement par cet objectif est considérée comme une infraction aux règles du visa.

La mise à jour place le fardeau de la preuve sur le demandeur. Ce n’est plus seulement à l’agent consulaire de prouver l’intention de naissance, mais au demandeur de démontrer de manière convaincante qu’il ne se rend pas aux États-Unis pour cette raison.

Ce communiqué s’inscrit dans une volonté de préserver l’intégrité du système d’immigration américain. Les autorités encouragent la transparence totale lors des entretiens consulaires pour éviter des sanctions qui pourraient compromettre tout voyage futur vers les États-Unis.

Un Algérien sur deux reçoit un refus de visa américain de court séjour

Le Département d’État américain a dévoilé un taux de refus massif de 51,23 % pour les demandes de visas de type B (tourisme et affaires) déposées par les Algériens en 2025. Ce chiffre marque une rupture nette avec les pays voisins comme le Maroc ou la Tunisie, dont les taux de rejet sont deux fois moins élevés, plaçant l’Algérie dans une situation comparable à celle du Pakistan ou du Kazakhstan.

Ces statistiques révèlent une profonde fracture géographique dans la mobilité internationale. Tandis que des nations comme le Japon ou les Émirats arabes unis bénéficient d’un accès quasi total, de nombreux pays d’Afrique et d’Asie font face à une sélectivité accrue. Ces refus définitifs, fondés sur l’incapacité à prouver des garanties de retour suffisantes, agissent désormais comme un baromètre des tensions géopolitiques mondiales.

Pour l’année 2026, la tendance ne semble pas s’inverser avec un durcissement global de la politique migratoire de Washington. L’Algérie figure parmi les 75 nations sous pression, où de nouvelles mesures de coopération sécuritaire et des critères d’éligibilité plus stricts augmentent la difficulté d’obtenir un visa de court séjour pour les ressortissants algériens.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa américain de court séjour : un Algérien sur deux essuie un refus, loin du Maroc et de la Tunisie