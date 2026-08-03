Visa américain : la caution de 20 000 dollars devient définitive, les Algériens toujours concernés

Visiter les États-Unis va coûter beaucoup plus cher. La caution visa américaine est désormais définitive et son montant grimpe jusqu’à 20 000 dollars. Pour de nombreux ressortissants — notamment les Algériens souhaitant rendre visite à leur famille ou conclure un contrat d’affaires outre-Atlantique —, cette somme colossale à immobiliser transforme une simple demande de visa B1/B2 en un véritable parcours du combattant financier. Quelles sont les nouvelles conditions et qui est concerné ? Décryptage.

Évaluée à 20 000 dollars au maximum, la caution exigée pour obtenir un visa touristique ou d’affaires américain ne sera plus jamais un simple dispositif expérimental. Le Département d’État a officialisé vendredi la pérennisation du programme de caution visa, jusqu’ici en phase pilote depuis août 2025.

La mesure entre en vigueur définitivement ce lundi, avec un relèvement du plafond et un durcissement des conditions. L’Algérie reste inscrite sur la liste des 50 nationalités concernées.

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La caution visa américain passe à 20 000 $ et s’installe dans la durée

Un avis publié au Federal Register, le journal officiel américain, acte la transformation du programme pilote en règle permanente. La revue menée sur près d’un an « a fourni des données suffisantes » pour conclure à l’efficacité du dispositif, selon le texte officiel.

Concrètement, le plafond de la caution grimpe de 15 000 à 20 000 dollars, tandis que le plancher de 5 000 dollars est purement supprimé. Désormais, seuls deux montants subsistent : 10 000 ou 20 000 dollars, à la discrétion de l’agent consulaire.

Ce mécanisme s’applique aux demandeurs de visas B1 et B2, c’est-à-dire les visas d’affaires et de tourisme. La somme est versée avant l’entretien consulaire et remboursée soit en cas de refus du visa, soit si le titulaire respecte scrupuleusement les conditions de séjour à son retour. C’est précisément ce dernier point qui constitue le cœur de la logique américaine : forcer les voyageurs à rentrer chez eux dans les délais impartis.

Des résultats spectaculaires qui ont convaincu Washington de pérenniser le dispositif

Les chiffres avancés par le Département d’État sont saisissants. En 2024, près de 45 500 ressortissants des 50 pays du programme avaient dépassé la durée légale de leur séjour sur le sol américain. Sur les dix premiers mois du programme pilote, ce nombre est tombé à moins de 50 cas. Une chute vertigineuse que Washington présente comme la preuve irréfutable de l’efficacité du dispositif.

L’administration Trump avait lancé ce programme en août 2025, dans le cadre d’une stratégie plus large de lutte contre l’immigration irrégulière. L’argument budgétaire n’est pas absent du raisonnement : le gouvernement américain estime qu’arrêter et expulser un voyageur en situation de dépassement de visa coûte environ 18 000 dollars par personne, un montant que la caution est précisément censée rendre dissuasif.

Pourtant, l’ampleur réelle du programme a dépassé toutes les projections initiales. Le Département d’État anticipait environ 2 000 demandeurs soumis à la caution. Ce sont finalement quelque 20 000 candidats qui ont été concernés. Près de la moitié d’entre eux ont renoncé à payer, ce qui s’est traduit par une baisse de 83 % du nombre de visas B1/B2 délivrés aux ressortissants des pays listés.

L’Algérie parmi les 50 pays ciblés par la caution visa permanente

Parmi les nationalités soumises à cette obligation figure l’Algérie, aux côtés de la Tunisie, du Sénégal, du Nigeria, de l’Éthiopie, du Venezuela ou encore de la Géorgie. La liste couvre principalement des pays africains, mais intègre également des États d’Asie centrale, des Caraïbes et du Pacifique. Le texte précise par ailleurs que d’autres pays pourraient être ajoutés à cette liste dans les prochains mois.

Pour les ressortissants algériens, cette décision s’inscrit dans un contexte déjà très contraint. Depuis janvier 2026, la délivrance des visas d’immigrant pour les Algériens est suspendue, et l’entretien consulaire est devenu obligatoire pour la quasi-totalité des catégories de demandeurs.

Les critiques du programme pointent une réalité arithmétique difficile à contester. Mobiliser 10 000 ou 20 000 dollars pour un simple visa touristique représente une somme hors de portée pour la grande majorité des candidats issus de pays à revenus modestes.