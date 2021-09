Visa algérien : vers un allègement pour les touristes étrangers

Dotée d’un littoral de 1 200 kilomètres de plages de sable fin bordait d’une mer turquoise sur la mer Méditerranée et d’un intérieur désertique, le Sahara, l’Algérie n’est pas loin d’être une zone touristique par excellence.

En effet, le développement du secteur touristique en Algérie fut parmi les priorités pour le gouvernement algérien lors de la réunion tenue hier, lundi 13 septembre, où le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a abordé ce sujet durant la présentation du plan d’action de son gouvernement devant l’assemblée populaire nationale

Par rapport aux pays voisins, le Maroc et la Tunisie entre autres, l’Algérie se dote de toutes les qualifications pour être une zone touristique, et malgré toutes ses splendeurs et sa richesse naturelle, elle accuse un grand retard dans le secteur du tourisme.

Le Premier ministre appelle au développement du secteur touristique

Afin d’accélérer le développement du secteur susmentionné, le Premier ministre a abordé le sujet du visa algérien pour les étrangers. En effet, l’homme politique a souligné la nécessité de facilité les procédures du visa algérien pour les touristes étrangers. Notons que l’Algérie impose le visa à la plupart des pays dans le monde, et ce, en appliquant le principe de réciprocité.

Dans ce contexte, et en modernisant le tourisme intérieur inexploité, l’Algérie pourrait être sans doute l’une des meilleures destinations de vacances.

Lors de ladite réunion, Aïmene Benabderrahmane a déclaré devant les députés : « afin d’atteindre l’objectif de bâtir une industrie touristique, le gouvernement s’engage à mettre en exécution un plan de la destination en soutenant le travail des agences de voyages et de tourismes, et ce, pour la facilitation des procédures de visa algérien pour les touristes étrangers. »