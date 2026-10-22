Le virus Shamonda infecte l’Homme pour la première fois : un décès signalé en France

Une première mondiale inquiétante. Les autorités françaises ont confirmé, ce jeudi 22 octobre, l’infection humaine par un virus de type Shamonda (Orthobunyavirus), habituellement transmis aux animaux par des insectes piqueurs. La victime, une personne fortement immunodéprimée, est décédée début octobre.

Bien qu’il circule depuis plusieurs décennies en Afrique et en Asie, le virus Shamonda n’avait encore jamais été détecté chez l’être humain. Selon un communiqué conjoint des ministères de la Santé et de l’Agriculture en France, cette transmission inédite constitue un événement exceptionnel, survenu chez un patient gravement malade et fort immunodéprimé, hospitalisé à Lyon.

Les autorités françaises ont indiqué que « des investigations cliniques, biologiques et épidémiologiques sont encore en cours dans une approche “Une seule santé”, associant les expertises en santé humaine, animale et environnementale ». D’après le communiqué conjoint, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont également été informés de la situation.

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« Aucun risque sanitaire pour la population »

D’après les premières investigations, les complications cérébrales mortelles subies par le patient seraient très probablement attribuables au virus Shamonda. Les autorités se veulent toutefois rassurantes : compte tenu des données scientifiques actuelles, ce cas isolé ne présente aucun risque sanitaire pour l’ensemble de la population.

Transmis aux animaux par des moucherons culicoïdes, le virus Shamonda a été découvert pour la première fois au Nigeria dans les années 1960.

Après avoir circulé de façon sporadique dans les élevages bovins en Afrique et au Japon, il a fait sa première apparition en Europe à l’été dernier, touchant notamment plusieurs exploitations en France, selon les deux ministères.

Comment le Shamonda se transmet-il ?

Le virus Shamonda est diffusé par de petits moucherons piqueurs friands de zones humides. Bien que les bovins en soient les victimes principales, des infections ont aussi été recensées cet été en France chez quelques équidés et petits ruminants.

Bien que le virus circule depuis plusieurs décennies en Afrique et en Asie, il était jusqu’alors réputé inoffensif pour l’Homme. La contamination observée en France représente ainsi « la première détection documentée et rapportée du virus chez l’être humain », selon le communiqué commun des ministères, qui insiste sur le caractère « exceptionnel » de cet événement « survenu chez un patient fortement immunodéprimé ».

À ce stade, les autorités françaises privilégient la piste d’une piqûre de moucheron de type culicoïde. La contamination aurait eu lieu dans l’est de la France, une région où le virus a activement circulé parmi les animaux durant le printemps et l’été.

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