Violente scène à Paris: un tapis de course lancé depuis une fenêtre sur une cycliste, un Algérien écroué

Hassen, un Algérien qui a été mis en examen et écroué à Paris pour avoir prétendument jeté un tapis de course d’un immeuble, blessant grièvement une cycliste. L’ouvrier du bâtiment, âgé d’une cinquantaine d’années, nie les faits, tandis que son avocat critique la légèreté de l’enquête.

Un ressortissant algérien de 50 ans, Hassen, a été mis en examen mardi à Paris pour « tentative de meurtre » et placé en détention. Cet homme, sans papiers, est soupçonné d’avoir grièvement blessé une cycliste de 41 ans, vendredi soir dans le Ve arrondissement.

Le procureur, lors de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, a précisé que le dossier n’était pas clos. Bien que l’accusation affirme que l’homme est responsable du lancement du tapis de course qui a blessé la cycliste, les enquêteurs attendent encore les résultats des analyses ADN de cet objet qui pèse au moins 8 kilos, l’examen du téléphone portable du mis en cause et l’expertise psychiatrique.

À Paris, un tapis de course s’écrase sur une cycliste de 41 ans

Le drame s’est déroulé vendredi dernier vers 23 h 09, lorsqu’un tapis de course de 8 kilos est tombé sur la tête d’une cycliste de 41 ans, lui infligeant un grave traumatisme crânien. Transportée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière avec un pronostic vital initialement engagé, la victime est désormais hors de danger, mais s’est vue accorder trente jours d’incapacité totale de travail (ITT). Alertés, les enquêteurs ont rapidement concentré leurs recherches sur l’occupant d’un logement éclairé surplombant la zone, multipliant les tentatives d’approche.

L’interpellation du suspect, Hassen un ressortissant algérien, a finalement eu lieu dimanche et s’est faite par la force. Face à son refus d’ouvrir, les policiers ont dû utiliser un bélier pour accéder à l’appartement, qui appartenait à son frère. Cet homme qui travaille au noir sur des chantiers et dont la famille vit en Algérie, a été mis en examen pour tentative de meurtre et écroué, bien qu’il nie toute implication dans les faits.

L’enquête doit désormais éclaircir les circonstances exactes et les motivations du suspect, dont le profil est examiné de près. Les enquêteurs évoquent une possible addiction à l’alcool, que Hassen conteste. Par ailleurs, des voisins ont signalé que des objets tombent fréquemment de l’immeuble et ont identifié Hassen, régulièrement posté à sa fenêtre, comme l’auteur possible d’un jet de bouteille d’eau antérieur.

Le ressortissant algérien nie en bloc

Hassen nie fermement toute implication dans l’incident, affirmant que le tapis de course ne lui appartenait pas et qu’il n’aurait jamais jeté un tel objet. De son côté, son avocat Seydi Ba estime que l’affaire est montée sur une enquête trop légère et ne constitue pas une tentative de meurtre. Il souligne l’absence de témoins directs et de vidéosurveillances de la scène.

Par ailleurs, l’avocat insiste sur des éléments matériels : les empreintes relevées sur le tapis de course ne seraient pas celles de son client. L’analyse ADN en cours sur l’objet, dont le résultat est attendu prochainement, s’annonce déterminante pour la suite de l’enquête.

