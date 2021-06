Violente bagarre à Barika : ce que l’on sait

Une vidéo d’une rare violence a été partagée et vue par des milliers d’internautes sur les réseaux sociaux. La toile Algérienne s’est indignée. D’autant plus qu’une petite fille a été blessée pendant la rixe ou des armes blanches ont été utilisées. Suite aux nombreux commentaires suscités par cette la vidéo, la sureté nationale a tenu à apporter certaines précisons.

Dans une déclaration à la presse, le chargé de communication de la sureté de la wilaya de Batna a expliqué que les faits de la violente bagarre remontent au 3 juin dernier. Le drame, toujours selon la même source, est arrivé au quartier des Moudjahidines, dans la ville de Barika. Des armes blanches ont été utilisés et 12 personnes sont impliqués.

Selon le responsable de la police, les 12 acteurs de cette bagarre sanglante sont tous des repris de justice. Ces voyous ont causé des blessures à une petite fille âgée seulement de six ans. Il s’agit, selon d’autres sources d’une bagarre qui a éclaté entre les membres d’une même famille. Ces derniers se sont affrontés à cause de ce qui semble être « une affaire de mœurs ».

Arrestation des mis en cause

Sur les images on voit des individus qui n’hésitent pas à user d’armes blanches, et même de leurs propres véhicules, fonçant ainsi à toute vitesse et renversant des gens à tout va. Les protagonistes ont été arrêtés, selon le responsable de la police, qui a précisé que les éléments de la sureté nationale se sont déplacés sur les lieux dès qu’ils étaient alertés.

Suite à l’intervention des forces de l’ordre, sept personnes ont été arrêtées, tandis que cinq autres ont pu prendre la fuite, selon les déclarations du chargé de communication de la police, qui ajoute que plusieurs armes blanches ont été saisies. L’enquête qui a été ouverte a également permis l’identification et l’arrestation de deux autres individus impliqués dans cette bagarre.

Les mis en cause ont été présentées, le 07 juin 2021, devant le procureur de la justice près le tribunal de Barika. Ce denier a remis le dossier au juge d’instruction qui a prononcé un mandat de dépôt à l’encontre des prévenus accusés de faire partie et de participer à des bagarres de gang de quartiers, non-assistance à personne en danger et vente et transport de boisson alcoolisées ainsi que mise de la vie d’autrui en danger.