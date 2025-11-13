Violente agression à Alger : l’auteur interpellé après une vidéo choc

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la 3ᵉ circonscription de la police judiciaire d’El Biar, ont procédé la semaine dernière à l’arrestation d’un individu, déjà connu de la justice, impliqué dans une affaire d’agression à l’arme blanche contre un citoyen, a indiqué un communiqué des mêmes services.

Selon la même source, l’affaire a éclaté après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo montrant un homme agressant un citoyen à l’aide d’une arme blanche dans la commune de Bouzareah.

Agissant en coordination avec le parquet territorialement compétent, la police judiciaire a aussitôt lancé une enquête afin d’identifier l’auteur présumé de l’agression, lequel a rapidement été localisé et interpellé.

Le communiqué précise enfin que le mis en cause a été présenté devant le parquet pour des faits de rixe sur la voie publique ayant semé un climat d’insécurité dans le quartier, port d’arme blanche apparente et trouble à l’ordre public.

Lourd réquisitoire contre un gang de quartier à Bélouizdad

Le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Sidi M’hamed a requis, ce jeudi, une peine de dix (10) ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars à l’encontre de trois accusés, propriétaires de commerces à Bélouizdad, identifiés sous les initiales (N.M), (M.A) et (D.B.S). Ces derniers sont poursuivis pour création et appartenance à un gang de quartiers, ainsi que pour avoir semé la terreur parmi les habitants de la commune de Bélouizdad.

Selon les éléments exposés à l’audience, les accusés avaient fait opposition au jugement par contumace rendu précédemment à leur encontre, les condamnant à sept ans de prison ferme et assorti d’un mandat d’arrêt. Ils sont poursuivis pour constitution d’un gang de quartiers, exploitation d’un quartier populaire de Belouizdad pour le trafic de drogue et de psychotropes, accompagnés de menaces et d’agressions à l’arme blanche, ce qui a semé la panique parmi les habitants.

Lors de la perquisition menée dans un immeuble suspect du quartier Larbi Tebessi, les forces de l’ordre ont découvert plusieurs armes blanches de différents types et tailles — dont des sabres et de grands couteaux — ainsi qu’une quantité de comprimés psychotropes.

Acquittement surprenant : les accusés libérés

Présentés devant la justice, les trois mis en cause ont été poursuivis pour participation, appartenance et direction d’un gang de quartiers, dans le but de créer un climat d’insécurité et d’imposer leur autorité, tout en proposant des substances psychotropes à autrui. Les accusés ont nié en bloc les faits qui leur sont reprochés, affirmant qu’ils n’étaient pas présents lors de la rixe survenue entre deux groupes rivaux. Ils ont sollicité leur acquittement.

À l’issue des délibérations, le tribunal a finalement prononcé l’acquittement de tous les accusés des charges retenues contre eux.

