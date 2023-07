Violences racistes et agressions des supporters Algériens à Lyon, 7 individus condamnés

En 2019, alors qu’ils sortaient manifester leur joie en signant des scènes de liesse et de jubilation, plusieurs Algériens ont été agressés à Lyon. En effet, la soirée du 19 juillet 2019 a tourné au cauchemar pour certains supporters algériens célébrant le sacre des Verts en Coupe d’Afrique Des Nations.

Dans le Vieux-Lyon, des individus, dont certains appartiennent où sont proches des groupes d’extrême droite, ont agressé, saccagé et fait déferler leur haine sur les supporters Algériens.

Cagoulés, armés de battes de baseball et de barres de fer, ces individus ont laissé exprimer leur mépris et haine raciale envers ces Algériens alors qu’ils étaient entrain de célébrer un sacre d’une compétition de football, la CAN 2019 en l’occurrence.

Des Algériens agressés à Lyon en 2019 : le verdict de la justice française

Le délibéré qui procès pour violences racistes a été rendu, vendredi 7 juillet 2023. En effet, se saisissant de cette affaire, le tribunal correctionnel de Lyon a rendu son verdict. Les sept prévenus ont été reconnus coupables et ont écopé de diverses peines de prison.

🚨7 militants d’extrême-droite lyonnais viennent tous d’être condamné à des peines de prison pour avoir mené des ratonnades armées, dans le Vieux-Lyon à côté de leurs locaux, sur des familles (avec bébés) qui venaient fêter la victoire de l’Algérie en voiture pour la CAN 2019. pic.twitter.com/toZj6SowRy — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) July 7, 2023

Ainsi, deux individus, qui étaient récidivistes, ont écopé de quatre années de prison, dont deux ans avec sursis probatoire. Des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison ferme ont été prononcés pour les 5 autres coupables.

Ces 7, agresseurs de 8 supporters algériens à Lyon alors que ces derniers célébraient la victoire de l’équipe d’Algérie, ont été interdits de se rendre ainsi que de séjourner dans les 2ᵉ et 5ᵉ arrondissements de Lyon pendant trois ans.

Cette décision est assortie d’une peine d’inéligibilité de cinq ans pour 5 individus d’entre les 7 coupables avec l’obligation d’indemniser les parties civiles.

Les scènes de violences racistes racontées par les victimes

Exprimant leur satisfaction suite au verdict du tribunal lyonnais, les victimes sont revenues sur les scènes de violence racistes qu’ils ont subi en célébrant la seconde étoile africaine de l’Algérie.

Ainsi, Kanza, partie civile, a dit, « Au moment des faits, on ne pensait même pas à porter plainte. On s’était dit que l’on ne les retrouverait jamais. Mais finalement la justice a bien fait les choses, les enquêteurs ont fait un boulot de dingue. Je les remercie. On s’est sentis épaulés par les associations. Ça fait du bien. C’est ce que je retiens ! » lit-on sur le site de France 3.

Dans un autre registre, l’avocat d’une partie civile et de la Maison des Potes et de l’Égalité de Lyon, Me Bertrand Sayn, a déclaré, « C’est un point de satisfaction important : aucune relaxe ! Tous condamnés ! » dit-elle à France 3.

Les 7 agresseurs ont affirmé qu’ils avaient tourné la page, regretté et condamné leur violence, un aveu insuffisant pour réduire leurs peines même s’ils ont affirmé, en outre, qu’ils ont tourné le dos à toute idéologie haineuse.