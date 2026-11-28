Les violences faites aux femmes prennent de nouvelles formes à mesure que les technologies numériques occupent une place grandissante dans le quotidien. Cyberharcèlement, surveillance abusive, manipulation en ligne ou encore utilisation de logiciels espions : ces comportements ne se cantonnent pas toujours à Internet et peuvent progressivement mettre en danger la sécurité des personnes dans la vie réelle. C’est l’un des principaux enseignements d’une nouvelle étude dévoilée par Kaspersky, à l’approche de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Cette enquête met en lumière des différences de perception entre les femmes et les hommes face aux violences facilitées par les technologies numériques. Réalisée par le Centre de recherche en marketing interne de Kaspersky, elle montre notamment que les femmes sont davantage conscientes des conséquences que ces formes de violence peuvent avoir au-delà de la sphère numérique.

Les violences facilitées par les technologies, également désignées sous le terme de violences numériques, regroupent tout comportement abusif rendu possible ou aggravé par l’utilisation des outils numériques. Internet, smartphones, réseaux sociaux et autres appareils électroniques peuvent ainsi être détournés pour exercer une emprise sur une personne. Le phénomène recouvre différentes pratiques préjudiciables, parmi lesquelles le cyberharcèlement, la surveillance abusive, la manipulation numérique ou encore la diffusion de contenus malveillants destinés à contrôler, intimider ou porter atteinte à une victime.

Le Centre de recherche en marketing interne de Kaspersky a mené l’étude auprès de 7 600 répondants dans 19 pays : Autriche, Brésil, Chine, Colombie, France, Allemagne, Grèce, Inde, Indonésie, Italie, Malaisie, Mexique, Maroc, Portugal, Russie, Serbie, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis.

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Violences numériques : 55 % des femmes redoutent des conséquences physiques

L’un des principaux constats de l’étude concerne la perception des risques physiques associés aux violences numériques. Les femmes interrogées sont plus nombreuses que les hommes à anticiper une possible escalade de ces comportements dans la vie quotidienne.

Ainsi, 55 % des femmes estiment que les violences facilitées par les technologies peuvent entraîner des conséquences physiques. Celles-ci peuvent notamment prendre la forme d’une aggravation des violences dans la vie réelle, d’agressions physiques commises par l’auteur des faits ou encore de problèmes de santé liés au stress. Chez les hommes interrogés, cette proportion s’établit à 48 %.

L’écart apparaît également lorsqu’il est question des répercussions psychologiques. Au total, 81 % des femmes reconnaissent les risques de stress, de dépression et de traumatisme associés à ces violences, contre 77 % des hommes.

Ces résultats témoignent d’une plus grande sensibilisation des femmes aux conséquences potentielles des abus numériques sur la santé et la sécurité des personnes concernées. Ils rappellent surtout que les menaces exercées à travers un écran peuvent dépasser largement le cadre des interactions virtuelles.

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La lutte contre les violences numériques : une responsabilité collective ?

Au-delà de l’identification des risques, l’étude de Kaspersky met également en évidence des divergences entre les femmes et les hommes concernant la responsabilité de la lutte contre ce phénomène.

Près de 44 % des femmes interrogées considèrent que les violences facilitées par les technologies constituent un véritable enjeu de société, qui nécessite une intervention des autorités publiques ainsi qu’un encadrement réglementaire. Cette position est partagée par 36 % des hommes.

À l’inverse, ces derniers sont davantage enclins à considérer que la question relève avant tout de la responsabilité individuelle des personnes concernées. Dans le détail, 21 % des hommes estiment que chacun doit être responsable de son propre confort et de sa sécurité en ligne, contre 15 % des femmes.

Dans leur ensemble, ces résultats montrent que les femmes sont davantage conscientes du fait que les violences numériques ne se limitent pas aux interactions sur Internet. Leurs conséquences peuvent se répercuter concrètement sur la vie quotidienne et nécessitent, selon cette perception, une réponse plus large impliquant les institutions et les pouvoirs publics.

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Quand la surveillance numérique menace aussi la sécurité physique

Pour Tatyana Shishkova, responsable par intérim du Centre de recherche pour l’Amérique latine et l’Europe au sein de l’équipe Global Research and Analysis (GReAT) de Kaspersky, l’une des principales difficultés réside dans l’effacement progressif de la frontière entre les violences numériques et les atteintes physiques.

Elle souligne que les outils numériques peuvent permettre à un agresseur d’obtenir des informations sur la vie d’une personne bien au-delà d’Internet. L’accès aux données de localisation, aux comptes personnels, aux appareils ou aux services connectés peut notamment être détourné pour surveiller les déplacements, les communications et les activités quotidiennes d’une victime.

« Cela explique pourquoi la frontière entre les préjudices numériques et physiques tend à devenir de plus en plus floue », explique-t-elle.

Dans ce contexte, la spécialiste insiste sur la nécessité de savoir repérer les activités numériques suspectes, mais aussi de comprendre les risques liés à un accès compromis ou à l’utilisation d’outils de surveillance. Ces dispositifs peuvent en effet compromettre la sécurité d’une personne bien au-delà de son propre appareil.

Violences numériques : pourquoi la lutte doit dépasser la responsabilité individuelle

De son côté, Dr Leonie Maria Tanczer, professeure associée en informatique à l’University College London (UCL) et responsable du laboratoire de recherche Gender and Tech au sein du département, estime que les violences facilitées par les technologies ne doivent pas être réduites à une simple question de sécurité individuelle en ligne.

Lorsque des comportements numériques malveillants portent atteinte aux relations, à l’autonomie et à la sécurité physique d’une personne, la responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur la victime.

La spécialiste souligne ainsi l’importance d’une réponse collective. Celle-ci doit notamment associer un cadre réglementaire adapté, la conception de technologies plus sûres, l’accès à des services d’accompagnement et une meilleure reconnaissance institutionnelle des liens entre les violences numériques et celles qui se produisent dans la vie réelle.

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Logiciels espions et stalkerware : comment détecter une surveillance abusive ?

Les conclusions de cette enquête s’inscrivent dans la continuité des travaux de recherche menés par Kaspersky à l’échelle mondiale sur les violences facilitées par les technologies.

Pour approfondir le sujet et consulter les précédentes conclusions, l’entreprise met à disposition deux volets de son rapport :

Partie 1 : https://lp.kaspersky.com/global/tech-enabled-abuse-1/

https://lp.kaspersky.com/global/tech-enabled-abuse-1/ Partie 2 : https://lp.kaspersky.com/global/tech-enabled-abuse-2/

Les experts de Kaspersky ont également élaboré une liste de vérification pratique, organisée étape par étape, pour permettre aux utilisateurs de contrôler leurs appareils iOS et Android et de détecter d’éventuels signes de présence de logiciels espions ou de surveillance, également appelés stalkerware. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ce guide.

Ces logiciels peuvent notamment être utilisés pour surveiller clandestinement les activités d’une personne et accéder à des informations sensibles sans son consentement.

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Kaspersky partage six recommandations aux victimes potentielles

Face aux risques liés aux violences facilitées par les technologies, Kaspersky propose plusieurs recommandations pratiques destinées aux personnes susceptibles d’en être victimes. L’objectif est de les aider à reconnaître les signes d’une surveillance abusive, à préserver leur sécurité et à solliciter un accompagnement adapté.

Identifier les signes de violences numériques

Ces violences peuvent prendre différentes formes : comportements de contrôle, surveillance permanente, harcèlement, menaces, usurpation d’identité ou encore tentatives visant à restreindre l’accès à l’information, aux moyens de communication ou aux ressources financières. Reconnaître ces comportements constitue une première étape pour mieux identifier une situation potentiellement dangereuse.

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Prendre les incidents numériques au sérieux

Des violences qui commencent en ligne peuvent avoir des répercussions sur les relations personnelles et la sécurité au quotidien. Cette vigilance est particulièrement importante lorsque les comportements abusifs s’intensifient progressivement avec le temps.

Conserver des preuves lorsque cela ne présente aucun risque

Les captures d’écran, les messages, les dates et les autres éléments permettant de documenter les faits peuvent être utiles pour solliciter un accompagnement professionnel, juridique ou institutionnel. Toutefois, leur conservation ne doit pas exposer davantage la personne concernée.

Faire preuve de prudence en cas de suspicion de stalkerware

En présence d’un éventuel logiciel de surveillance, sa suppression immédiate n’est pas nécessairement la meilleure réaction. Une telle intervention peut alerter l’auteur des faits et entraîner une aggravation de la situation.

Dans la mesure du possible, Kaspersky recommande plutôt d’utiliser un appareil de confiance pour demander conseil à des spécialistes avant toute intervention sur le dispositif potentiellement compromis.

Utiliser des solutions de sécurité fiables

Certains outils de cybersécurité peuvent aider à détecter d’éventuelles menaces. Parmi eux, la fonctionnalité Who’s Spying on Me, disponible dans les applications Android de Kaspersky, permet notamment d’identifier les logiciels de surveillance, les applications suspectes dotées de capacités de suivi ainsi que les appareils Bluetooth inconnus susceptibles d’être utilisés pour suivre une personne dans le monde réel.

Ces outils peuvent signaler la présence de logiciels accédant secrètement à des données sensibles, notamment la localisation, les messages, l’historique des appels, les activités de navigation ou encore les frappes au clavier.

Se rapprocher d’organismes spécialisés

Les personnes concernées peuvent également contacter une association d’aide aux victimes de violences domestiques ou une organisation spécialisée dans la lutte contre les logiciels espions. Le site de la Coalition Against Stalkerware permet notamment de rechercher les organismes d’accompagnement les plus proches.

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Une coalition internationale contre les logiciels de surveillance clandestine

Consciente des risques croissants liés aux logiciels de surveillance clandestine (stalkerware) et de la nécessité d’une réponse coordonnée face à cette forme de violence, Kaspersky figure parmi les cofondateurs de la Coalition Against Stalkerware.

Ce groupe de travail international rassemble des entreprises du secteur informatique, des organisations non gouvernementales (ONG), des institutions de recherche et des organismes chargés de l’application de la loi.

Son objectif est de lutter contre la surveillance numérique abusive et les violences domestiques, tout en améliorant l’accompagnement des victimes de violences en ligne.

À travers cette initiative et ses travaux de recherche, Kaspersky souligne ainsi la nécessité de mieux prendre en compte les liens entre les abus numériques et les violences dans la vie réelle. Un enjeu qui dépasse désormais la seule cybersécurité et interroge plus largement la protection des personnes, leur autonomie et leur sécurité au quotidien.

À propos de Kaspersky

Kaspersky est une société internationale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique fondée en 1997. Pionnière dans le secteur grâce à son approche de « Cyber Immunité », Kaspersky protège les particuliers, les entreprises, les infrastructures critiques et les gouvernements contre les cybermenaces, avec plus d’un milliard d’appareils protégés à ce jour.

Kaspersky garantit une cybersécurité adaptée aux besoins des entreprises, en mettant l’accent sur l’obtention de résultats concrets, la protection du chiffre d’affaires, l’allègement de la charge de travail et la prévention des interruptions de service. Les connaissances approfondies de Kaspersky en matière de menaces et son expertise en sécurité se traduisent constamment par des solutions et des services innovants destinés aux organisations de toutes tailles, des petites entreprises aux grandes sociétés, combinant des technologies de protection éprouvées basées sur l’IA avec une gestion simple et un support expert.

Reconnue par des tests indépendants et bénéficiant de la confiance de millions de particuliers à travers le monde et de près de 200 000 organisations, Kaspersky aide à détecter les menaces plus tôt, à réagir plus rapidement et à opérer avec davantage de confiance et de liberté, en protégeant ce qui compte le plus pour nos clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kaspersky.fr

À propos de Kaspersky Security Services

Reconnue mondialement pour ses services de sécurité, l’équipe va au-delà des missions clients en découvrant de nouvelles TTP (Techniques, Tactiques et Procédures), en enrichissant le référentiel MITRE ATT&CK, en développant des outils propriétaires et en améliorant les capacités de détection des produits Kaspersky. Elle partage également son expertise à travers des webinaires, des rapports et des formations pour aider les professionnels à garder une longueur d’avance sur les menaces.