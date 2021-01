Violences faites aux femmes en Algérie : Une augmentation inquiétante

Les féminicides et les violences faites aux femmes ont connu, ces derniers mois, une nette hausse en Algérie.

Selon une enquête réalisée pour par l’avocate Nadia Aït Zaï, les violences à l’égard de la femme algérienne ont connu une augmentation inquiétante et alarmante.

Les violences faites aux femmes en Algérie sont dues « aux conséquences économiques de la crise sanitaire (Coronavirus) et à la réduction du revenu des femmes et de la famille », a précisé Me Nadia Aït Zaï dans son enquête intitulée ‘Prise en charge des femmes et des filles victimes de violence basées sur le genre durant la pandémie du covid‘.

Soulignant la gravité du phénomène des violences faites aux femmes durant l’année 2020, l’enquête, citant les chiffres de la DGSN, fait état de 5835 femmes victimes de violences, dont 71,17% physiques.

«Les femmes ont de la peine à aller déposer plainte à cause des contraintes et des obstacles auxquels elles sont confrontées ; divorce éventuel, manque de logement, manque de travail, manque de revenus, enfants à élever sans le père», a ajouté la même source.