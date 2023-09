Violences et jets de pierres lors du premier match du championnat entre l’ASO Chlef et le MC Oran

Le championnat algérien était de retour, hier, après la fin de la fenêtre estivale. Pour ce début de saison 2023/2024, le derby de l’ouest entre l’ASO Chlef et le Mouloudia d’Oran a été entaché par des scènes de violence et des jets de projectiles et de pierres.

Frôlant la guérilla urbaine, ces scènes refont surface pour s’instaurer, presque, comme une monnaie courante dans le championnat algérien.



Plusieurs vidéos qui circulent sur la toile montrent les violences qui ont eu lieu aux alentours du stade de Mohamed Boumezrag à Chlef. Ne pouvant pas quitter les lieux, une partie des supporters oranais ont été contraint de rester sur place pour s’échapper au drame.

D’autres supporters, s’aventurant à quitter les gradins, ont été lynchés. Subissant la foudre des hôtes, certains véhicules des visiteurs ont été saccagés.

ASO 2-0 MCO : la violence se poursuit sur la toile

Sur les réseaux sociaux, certains individus n’ont pas hésité à partager des vidéos de cet incident qui a eu lieu à Chlef, telle une seconde victoire. Des publications désolantes qui promettent le pire aux supporters adverses lors des prochaines rencontres.

Sur la toile, des graves menaces, dénudées de toute adversité sportive, pleines de haine et de régionalisme, ont été proférées, faisant accroître la tension entre les deux camps.

Compte tenu de la sensibilité du match entre les deux équipes, en témoigne les différentes rencontres disputées, des internautes se sont questionnés quant aux mesures organisationnelles prises.