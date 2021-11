Violences conjugales : l’étrange histoire d’un couple algéro-marocain

Nous vivons des moments difficiles pour les femmes un peu partout dans le monde, et ce, car le spectre des violences faites aux femmes est de plus en plus présent. Agression, violence et féminicide, des crimes dont les femmes sont les principales victimes, avec chacune une histoire différente, voici celle d’une algérienne en France.

A Caen, au nord de la France, une algérienne de 20 ans a déposé plainte contre son compagnon le 19 mai dernier, et ce, pour violences conjugales. Les informations émises par la plaignante indique qu’elle a été frappé violemment par son compagnon, ne voulant plus être en relation avec elle. Elle dit avoir reçu ces coups en lui rendant visite à la résidence université dans laquelle il habitait.

Mais pas que, la violence n’a pas commencé au moment de la « rupture », la plaignante algérienne affirme avoir subi d’autres violences dans le passé qui ont engendré une fausse couche.

Le plot twist hollywoodien d’une algérienne

En juin, les dires de la jeune femme algérienne changent complètement. Il s’avère que sa famille s’opposait catégoriquement à la relation qu’elle avait avec le jeune marocain. Pour forcer l’amoureuse éconduite à mettre fin définitivement à sa relation avec lui, son oncle l’aurait contraint à déposer plainte.

C’est donc une autre histoire que le tribunal de Caen a entendu, le couple qui est de nouveau ensemble a donné des témoignages. Le jeune marocain a contesté les faits qui lui étaient reprochés, en pointant du doigt l’oncle de la jeune fille, expliquant que ce dernier l’exploitait.

Une histoire hollywoodienne qui ne tient pas debout devant les juges, puisque le tribunal a décidé d’incarcérer le jeune marocain pendant six mois avec un stage obligatoire contre les violences conjugales.