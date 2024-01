Violence en milieu scolaire : les responsables tirent la sonnette d’alarme

La situation inquiétante de la violence scolaire en Algérie attire l’attention de la société civile, avec des organisations engagées dans la défense des droits des enfants. L’augmentation des plaintes liées à la violence en milieu scolaire, soulève des préoccupations majeures.

En effet, selon le média arabophone Echorouk, l’organisation « Nada » qui se positionne en défenseur des droits des enfants affirme que de plus en plus de plaintes sont enregistrées, mettant en lumière une réalité inquiétante : la violence au sein des établissements scolaire.

Des histoires poignantes de violence en milieu éducatif

Des récits choquants de violences en milieu scolaire émergent donc, mettant en lumière des cas préoccupants. Parmi eux, celui d’un élève du primaire, confronté à des problèmes de concentration, violemment agressé par son enseignant. Les méthodes punitives ont laissé des cicatrices psychologiques durables, soulevant des questions sur l’approche éducative adoptée.

Un autre cas préoccupant concerne une élève dont l’épaule a été fracturée lors d’une altercation avec une surveillante. Une simple plaisanterie entre élèves a pris une tournure dramatique en raison d’une réaction excessive de la part du personnel éducatif. Ces histoires sont le reflet de nombreuses autres situations, souvent liées au stress familial ou à des violences domestiques.

Les résponsables soulignent que ces cas ne sont que la pointe de l’iceberg, la plupart des victimes étant des élèves qui subissent le contrecoup du stress familial ou des violences domestiques. L’organisation concernée appelle donc à une prise de conscience collective et à une action immédiate pour garantir un environnement d’apprentissage sûr.

Appel à des mesures urgentes pour éradiquer la violence scolaire

Face à cette montée inquiétante de la violence en milieu scolaire, des voix s’élèvent pour demander des mesures concrètes. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF), Boualem Amoura, reconnaît l’existence de violences verbales et physiques de la part de certains enseignants envers leurs élèves.

Ainsi, Amoura souligne alors la nécessité d’une approche équilibrée et plaide en faveur de l’orientation des enseignants vers des méthodes plus bienveillantes. Il met en garde contre le transfert des problèmes personnels des enseignants dans la salle de classe, soulignant l’importance d’une formation continue visant à promouvoir des pratiques éducatives positives.

En collaboration avec les autorités éducatives, les enseignants, les parents et la société dans son ensemble, il est donc impératif d’instaurer des politiques éducatives visant à prévenir et à traiter les cas de violence. Cela inclut la sensibilisation accrue, la mise en place de mécanismes de signalement et de traitement des incidents, garantissant ainsi un environnement propice à l’épanouissement des élèves. La lutte contre la violence scolaire doit être une priorité collective, assurant que chaque enfant puisse bénéficier d’un enseignement dans un climat sûr et respectueux.