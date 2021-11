Violence conjugale : l’histoire cocasse d’un couple Algérien en France

Dans un monde où la violence dans toutes ses formes est un phénomène dangereusement croissant, on entend de plus en plus d’histoires de violence notamment entre les couples, où les disputes entre le mari et sa femme prennent une ampleur énorme et un tournant alarmant.

C’est le cas de ce couple à Montpellier au Sud de la France. Cette histoire a eu lieu mercredi de la semaine dernière, où les passagers d’un bus se croyaient dans un film en voyant un couple dans une scène étrange, effectivement, les deux avaient des blessures et du sang sur leur corps. L’homme avait des blessures du coté bas de son corps, et ce qui visiblement était sa compagne, avait des blessures et du sang sur le visage et sur les bras.

Les pompiers ont été alertés par les passagers, ils apprennent en arrivant que le jeune homme est un tunisien âgé de 18 ans et que sa compagne, ayant 20 ans est derrière les coups sur son corps, des coups tellement graves qu’il a été transféré à l’hôpital.

Révélations de cette histoire cocasse

La compagne a été interpellée par la police suite à son aveu, elle a plaidé la légitime défense en soulignant que son mari a pour habitude de la frapper, mais que cette fois-ci le danger était plus grave. Elle explique que son conjoint l’a menacé avec une arme blanche raison pour laquelle elle a pris un couteau de cuisine pour tenter de se défendre, elle a tout de même été placée en garde à vue.

Suite à une perquisition du domicile de ce couple, les deux armes utilisées ont été récupérées, et ils ont été surpris d’apprendre que le jeune homme est finalement un algérien âgé de 27 ans, des faits loin de ce qu’il a pu déclarer aux pompiers.

Les deux ont été condamnés ; la femme à six mois de prison sans mandat de dépôt pour violence avec arme, et l’homme a pris cinq mois de prison ferme, placé en détention.