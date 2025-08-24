Violée puis brûlée… Une SDF atteinte de troubles mentaux retrouvée calcinée sur une plage d’Alger

Le bruit des vagues se brisant sur le rivage de la plage « Arous El Bahr » à Bordj El Kiffan a été remplacé, ce matin, par le sinistre ballet des véhicules de police. Une découverte macabre est venue rompre la quiétude habituelle de ce lieu et glacer le sang de toute une population.

Les restes calcinés d’une femme, que tout le monde ici connaissait sous le nom de « Djidji », ont été retrouvés sur le sable. Derrière ce fait divers sordide se cache une tragédie humaine qui interroge la conscience collective et rappelle la vulnérabilité extrême de celles et ceux qui vivent en marge.

C’est en début de journée que le corps sans vie de la victime a été repéré. Les premiers éléments, rapportés par des témoins présents sur les lieux, indiquent une scène de crime d’une brutalité rare. Les services de la Gendarmerie nationale mènent actuellement les investigations préliminaires.

Leurs premiers éléments indiquent que les auteurs n’ont pas seulement brûlé la victime, préalablement identifiée. Ils l’ont également violé avant de lui donner la mort. Cette révélation a instantanément transformé l’onde de choc initiale en un profond sentiment d’indignation et d’horreur au sein de la communauté.

🟢 À LIRE AUSSI : Un homme agresse violemment une femme et un enfant : la vidéo choque les internautes

Une femme sans-abri retrouvée morte dans des circonstances atroces sur les rives de la plage « Arous El Bahr » à Bordj El Kiffan

Par ailleurs, si la procédure judiciaire suit son cours pour identifier formellement la victime, tous les indices convergent vers le profil d’une femme sans domicile fixe, familière des habitants du quartier. Surnommée « Djidji » par les riverains, elle était une figure incontournable du paysage local. Les témoignages recueillis la dépeignent comme une personne souffrant de troubles mentaux. Errant dans les rues et échangeant parfois quelques mots avec les commerçants ou les passants. Connue de tous, elle était pourtant dans une solitude absolue. Livrée à elle-même et à la rue, un paradoxe qui rend son destin encore plus cruel.

🟢 À LIRE AUSSI : Quand un projet de mariage vire au drame : un chauffeur de bus poignardé par une femme

Enfin, face à la gravité des faits, la réaction des forces de l’ordre a été immédiate. Les autorités judiciaires, saisies en urgence, ont ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie pour homicide volontaire et viol. L’objectif de constituer avec précision la chronologie des événements qui ont conduit à cette issue fatale et identifier. Ainsi que de localiser puis interpeller les auteurs de cet acte barbare. Une autopsie devrait être réalisée pour confirmer les causes exactes du décès et recueillir d’éventuels indices médico-légaux.