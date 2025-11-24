Violations du cessez-le-feu à Gaza : à l’ONU, Alger alerte sur une situation “cauchemardesque”

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée lundi à la situation au Moyen-Orient, l’Algérie a exprimé une condamnation ferme des violations répétées du cessez-le-feu dans les territoires palestiniens. Son représentant permanent à l’ONU, Ammar Bendjamaa, a pris la parole pour dénoncer ce qu’il qualifie de “transgressions flagrantes” commises par la puissance occupante.

Dans son intervention, le diplomate algérien a souligné que les territoires palestiniens demeurent un “théâtre de violence et de souffrance”, malgré l’accord de cessez-le-feu censé mettre fin aux hostilités. Selon lui, en l’espace de quarante jours, plus de 310 Palestiniens ont été tués, en majorité des femmes et des enfants. Une situation qu’il a décrite comme une violation grave et continue de l’accord, appelant la communauté internationale à ne pas rester silencieuse face à ce qu’il considère comme des “attaques brutales”.

À l’ONU, l’Algérie dénonce les violations du cessez-le-feu en Palestine

Bendjamaa a également élargi son constat à l’ensemble de la région. Il a indiqué que du Liban à la Syrie, et de Gaza à la Cisjordanie, les engagements conclus entre les parties sont systématiquement ignorés. Les médiateurs et garants du cessez-le-feu seraient eux aussi mis à l’écart, selon l’orateur, qui a appelé ces derniers à “prendre des mesures urgentes et déterminantes” pour préserver ce qu’il reste de stabilité et contraindre l’occupant à respecter ses obligations.

La situation humanitaire à Gaza a occupé une place centrale dans son discours. Bendjamaa a décrit un territoire plongé dans un “cauchemar permanent” depuis une guerre dont le bilan dépasserait, selon ses termes, les 70 000 morts palestiniens. Il a dénoncé le blocage de l’aide humanitaire, pourtant supposée arriver librement, provoquant une détresse extrême chez des familles entières désormais exposées au froid, privées d’abri, de nourriture et d’eau potable, et confrontées à une propagation rapide des maladies.

Crise humanitaire à Gaza : l’Algérie appelle à des mesures urgentes

Le diplomate a également rappelé que la Cisjordanie connaît une situation tout aussi préoccupante, marquée par une intensification des opérations de répression. Selon lui, cette escalade confirme que les violations ne se limitent pas à Gaza mais s’inscrivent dans une dynamique plus large d’atteintes aux droits des populations palestiniennes.

Pour conclure, le représentant algérien a appelé le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités. Il a demandé une action concrète pour garantir le maintien du cessez-le-feu et mettre fin à l’impunité. “Nous ne pouvons ignorer les milliers de crimes documentés. Ceux qui en sont responsables doivent répondre de leurs actes”, a-t-il martelé, tout en appelant à un engagement international clair pour protéger le peuple palestinien et restaurer durablement la paix.