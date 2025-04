Violations des cessez-le-feu : l’Algérie appelle l’ONU à « plus de fermeté »

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée aux opérations de maintien de la paix, tenue ce lundi à New York, l’Algérie a lancé un appel fort en faveur d’une réponse plus ferme et plus cohérente face aux violations des accords de cessez-le-feu dans les zones de conflit à travers le monde.

L’Algérie interpelle l’ONU sur les violations des cessez-le-feu

Prenant la parole au nom de l’Algérie, l’ambassadeur Amar Benjama a dénoncé le manque de réaction du Conseil face aux atteintes répétées à ces accords, pourtant essentiels pour préserver la stabilité et éviter une reprise des hostilités. « Il est nécessaire que notre Conseil soit plus ferme face aux violations des cessez-le-feu », a-t-il déclaré, regrettant que « dans de nombreux cas, le Conseil ait été informé de violations graves, sans que des mesures concrètes soient prises pour en sanctionner les auteurs ».

Pour le diplomate algérien, l’enjeu est celui de la crédibilité des Nations unies sur le terrain. « Il s’agit clairement d’une question de responsabilité. Quand celle-ci n’existe pas, cela soulève des questions importantes sur la légitimité des missions onusiennes », a-t-il averti.

Benjama a également souligné que les violations, notamment dans les zones tampons définies par les accords, constituent non seulement un échec politique, mais aussi un non-respect des engagements pris par la communauté internationale. Il a déploré qu’aucun progrès concret n’ait été enregistré malgré des années de discussions sur l’adaptation des opérations de paix aux nouveaux défis.

Alger exhorte le Conseil de sécurité à agir

Par ailleurs, l’ambassadeur a insisté sur la nécessité de fournir aux missions de l’ONU les moyens techniques et humains nécessaires pour accomplir leur mandat. Il a notamment plaidé pour un renforcement des capacités de surveillance, en recourant à des technologies modernes, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les risques pour le personnel.

Autre point essentiel selon Alger : le rôle des organisations régionales dans le soutien aux efforts de paix. « Le rôle des acteurs régionaux, comme l’Union africaine, ne doit pas être sous-estimé », a affirmé Benjama, en rappelant que ces structures disposent de la légitimité et de l’expertise nécessaires pour appuyer l’action de l’ONU, en conformité avec le chapitre 8 de sa Charte.

En conclusion, l’Algérie a réaffirmé son attachement aux principes du droit international, en soulignant que le respect des cessez-le-feu constitue l’un de ses fondements.