Violations au Qatar : L’Algérie s’inquiète de la crise régionale croissante.

L’Algérie a exprimé, ce lundi 23 juin, sa « vive inquiétude » face à l’escalade dangereuse que connaît actuellement le Moyen-Orient, après la violation de la souveraineté du Qatar, dans un communiqué officiel publié par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

Dans une déclaration au ton ferme, Alger condamne sans équivoque ces atteintes qu’elle qualifie de « flagrantes et inacceptables » contre un pays frère, soulignant que cette situation présente un tournant alarmant dans l’évolution de la crise régionale.

« L’Algérie exprime sa profonde inquiétude face au niveau croissant de l’escalade au Moyen-Orient, notamment à la suite des violations de la souveraineté du Qatar et l’intégrité de son territoire », peut-on lire dans le communiqué.

Solidarité pleine et entière avec le Qatar

Le gouvernement algérien a réaffirmé sa solidarité indéfectible avec le Qatar, pays arabe frère, face à ces événements qu’il qualifie de « crise grave ». Dans un contexte régional de plus en plus instable, Alger s’est dite prête à soutenir Doha dans cette épreuve difficile.

« L’Algérie condamne ces violations flagrantes et inacceptables, et réaffirme sa solidarité avec le Qatar pour faire face à cette épreuve et la surmonter », précise le communiqué.

Dans la dernière partie du texte, Alger alerte la communauté internationale sur les risques d’un embrasement durable de la région. Le ministère met en garde contre des « plans destructeurs » visant à semer le chaos au Moyen-Orient au profit de stratégies de domination, dont Israël serait l’un des acteurs majeurs.

« À la lumière de cette escalade qui ne montre aucun signe d’apaisement, l’Algérie appelle toutes les parties concernées par la paix et la stabilité de la région à se mobiliser pour faire échouer les projets criminels destructeurs menés au détriment des peuples et des États du Moyen-Orient », ajoute la diplomatie algérienne.

Le communiqué conclut en accusant Israël de revendiquer ouvertement une logique d’hégémonie régionale, en toute impunité, sans crainte de sanctions ou de réprobation internationales.

Cette déclaration intervient alors que le Moyen-Orient traverse une nouvelle période de haute tension, marquée notamment par des frappes militaires iraniennes sur des bases américaines au Qatar et des représailles de plus en plus musclées de la part des États-Unis et d’Israël contre l’Iran et ses alliés dans la région.

Face à cette situation explosive, la position de l’Algérie s’inscrit dans une tradition de diplomatie équilibrée, de soutien à la souveraineté des États arabes et de refus de l’ingérence étrangère.