Violation de contrats : la FIFpro épingle le championnat algérien

Le syndicat international des footballeurs professionnels (FIFpro) a déconseillé les footballeurs au monde d’aller tenter une expérience en championnat algérien. La raison en simple, quasiment tous les clubs souffrent d’une crise financière aiguë. Du coup, ils ne peuvent pas assurer les salaires de leurs joueurs.

La Fifpro, le syndicat international des footballeurs professionnels, s’est montrée alarmante sur les salaires non-payés dans plusieurs championnats du monde. Elle a établi sur son compte officiel Twitter une liste de sept championnats à éviter. Sans surprise, l’Algérie est en tête, suivie par la Chine, la Grèce (D2), la Libye, la Roumanie ou encore l’Arabie-Saoudite et la Turquie.

En effet, la FIFPro a mis en garde les footballeurs contre les risques liés aux contrats avec des clubs des championnats en question. Il faut dire que l’organisation syndicaliste pointe du doigt des violations contractuelles systématiques et généralisées.

🚨 Transfer window warning 🚨

Due to widespread contractual violations, #FIFPRO advises professional footballers against signing for clubs in:

🇩🇿 Algeria

🇨🇳 China

🇬🇷 Greece (Super League 2)

🇱🇾 Libya

🇷🇴 Romania

🇸🇦 Saudi Arabia

🇹🇷 Turkey

— FIFPRO (@FIFPRO) July 5, 2022