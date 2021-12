Viol en pleine rue en France: deux agresseurs dont un Algérien écroués

Le viol ne cesse d’être une menace constante pour les femmes et fait des ravages dans le monde entier. Ce fléau qui traduit un véritable malaise social, s’inscrit, au grand dam de ceux qui luttent pour y mettre fin, dans la durée. Il est toujours présent, détruit ceux ou celles qui l’ont subit et vole leur identité. Aujourd’hui on dénombre plus de 250 000 viols chaque année dans le monde. Un chiffre effarant qui renseigne sur l’ampleur de ce mal qui ronge toutes les sociétés.

Le 8 décembre dernier, une jeune femme de 18 ans a été violée en pleine rue à Aix-en-Provence (France). Les bourreaux sont deux migrants en situation irrégulière. Il s’agit d’un Algérien de 25 ans et un Tunisien de 15 ans. Ces derniers ont attaqué la jeune fille en pleine rue lorsqu’elle rentrait chez elle. Elle a a été ensuite « amenée par force dans un petit recoin », rapporte le média français Le Figaro.

Les passants qui ont été alerté par les cris de la jeune victime, se sont précipité pour la sauver. Ce qui est a permis aux agresseurs de prendre la fuite laissant la jeune femme dans un état de choc profond.