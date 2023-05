Vinicius victime du racisme en Espagne, Mahrez et Bennacer affichent leur soutien

L’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a été victime du racisme en Espagne. Mais l’international brésilien a reçu le soutien de plusieurs stars de football, entre autres les deux algériens Riyad Mahrez et Ismaël Bennacer.

Le match opposant le Real Madrid à Valence (0-1) s’est terminé par 17 minutes de temps additionnel. La raison ? C’est la faute à plusieurs incidents, dont un très grave. En effet, l’attaquant du Real, Vinicius Junior, a été victime de cris racistes de la part des supporters à la Mestalla.

« Ce n’est pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme devient une chose ordinaire en Liga (…) Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes. Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n’ai aucune défense. Je suis d’accord. Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si je dois aller loin d’ici ». A écrit l’international brésilien, qui a quitté la pelouse les larmes en yeux, sur son compte Instagram.

Vinicius soutenus par plusieurs stars, dont Mahrez et Bennacer

Le moins que l’on puisse, est que cet énième incident de racisme dans un stade européen a suscité une grande vague de réaction. En effet, plusieurs stars de football apportent leur soutien à Vinicius Juniors. On cite notamment le trio du PSG, Neymar, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé.

Son compatriote Neymar s’est dit « avec lui » dans une story Instagram. Idem pour Mbappé : « Tu n’es pas tout seul. On est avec toi et on te soutient ». Quant à Hakimi, il a écrit : « On est avec toi mon frère ».

C’est aussi le cas pour les deux internationaux algériens Riyad Mahrez et Ismaël Bennacer. Le premier a fait un commentaire sur la publication de Vinicius qui veut dire « Force à toi ». Tandis que le second a fait une publication de soutien au Brésilien.

Le racisme est un incident tellement déplorable et inadmissible en monde entier qu’il a suscité la réaction du président du Brésil. Ce dernier, appelle les autorités espagnoles de prendre « des mesures sérieuses ».

Bennacer et Leão soutiennent Vinicius Jr sur instagram ✊🏿 pic.twitter.com/ewYBJhV7kk — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) May 21, 2023