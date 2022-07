Villes africaines les plus stressantes en 2022 : quel classement pour l’Algérie ?

Il ne fait aucun doute que nous vivons une époque stressante, où les gens doivent faire face à des circonstances qui échappent souvent à leur contrôle. Or, puisque nous sommes, en partie, les produits de notre environnement, il nous faut prêter davantage attention à l’influence de celui-ci sur notre état d’esprit.

L’indice des villes les plus et les moins stressantes dans le monde

Pour mettre en lumière cet aspect, la marque allemande de boissons et de bien-être CBD-VAAY a mené des recherches pour déterminer les villes les plus et les moins stressantes du monde. Pour ce faire, elle s’est basée sur des facteurs structurels et environnementaux. Le résultat est l’un indice intitulé « The least and most stressful cities index ». Ce dernier classe le niveau de stress de 100 grandes villes mondiales selon 15 facteurs. Le choix des villes s’est fait selon la disponibilité des données et leur comparabilité à l’échelle mondiale.

La première catégorie de critères porte sur les facteurs politiques (sécurité, égalité des sexes, stabilité sociale et politique). Ensuite, on trouve les facteurs de l’environnement physique (densité de la population, niveaux de pollution, conditions météorologiques, embouteillages…). La 3e catégorie concerne le stress financier ; ont été ainsi examinés le taux de chômage, la sécurité sociale et le niveau de revenus des ménages. Enfin, l’indice a pris en compte les niveaux de santé et de bien-être en évaluant la santé mentale de la population et l’accès aux soins.

Les cinq villes africaines les plus stressantes

Le résultat de l’étude révèle que Mumbai, en Inde, est la ville la plus stressante du monde. Lagos, qui se classe 99e, est la ville la plus stressante d’Afrique. C’est la seule ville africaine à figurer dans le top 10. Parmi les autres villes africaines, on trouve Johannesburg, Alger, Nairobi, Dakar et Le Caire.

Voici les cinq villes les plus stressantes d’Afrique selon l’indice VAAY :

Lagos, Nigeria

Lagos est la plaque tournante financière du Nigeria et représente plus de 80 % des flux de commerce extérieur du pays. Elle génère plus de 50 % des recettes portuaires du Nigeria. La surpopulation et un niveau élevé de trafic routier, entre autres facteurs, placent la ville en tête des villes africaines les plus stressantes.

Le Caire, Égypte

Le Caire est de loin la plus grande ville d’Égypte et le poumon économique et financier du pays. En raison principalement de la surpopulation et du trafic élevé, la ville arrive en 2e position des villes d’Afrique les plus stressantes.

Dakar, Sénégal

En tant que plaque tournante du trafic aérien intercontinental, Dakar possède le deuxième plus grand port d’Afrique de l’Ouest. La ville bénéficie d’une stabilité politique, d’une proximité géographique avec l’Europe et d’infrastructures d’accueil de qualité. Cela la positionne comme pôle régional du tourisme d’affaires. Par contre, Dakar est la 3e ville africaine en matière de stress.

Nairobi, Kenya

Nairobi est incontestablement l’une des plus grandes capitales africaines avec Le Caire et Johannesburg. La ville représente l’un des principaux centres d’affaires d’Afrique. Elle sert de siège régional à de multiples sociétés et organisations internationales. Si Nairobi est idéale pour faire des affaires, elle reste néanmoins une ville où vivre est très stressant.

Casablanca, Maroc

Casablanca constitue la capitale économique du Maroc. Elle abrite le principal port du pays et le plus grand marché boursier d’Afrique du Nord. En raison de sa population croissante, des embouteillages, de la pollution de l’air, la ville se classe cinquième sur la liste des villes les plus stressantes d’Afrique.

Qu’en est-il d’Alger ?

Si Alger ne figure pas dans ce top 5, elle n’en est cependant pas très éloignée. La capitale apparaît en effet en 6e position des villes les plus stressantes d’Afrique, juste derrière Casablanca. Au niveau mondial, Alger arrive en 23e position

avec une moyenne générale de 58,3 sur 100, Alger affiche un niveau de stress moyen sur la plupart des facteurs. Mais deux facteurs se distinguent par des scores négatifs : la stabilité sociale et politique et le taux de chômage supérieur à la moyenne mondiale. Quant aux facteurs où Alger obtient de bons scores, on trouve : les conditions météo, le niveau de pollution de l’air et la sécurité sociale.

Voici les scores attribués à Alger dans chacun des facteurs :

Sécurité : 51,6

51,6 Stabilité sociale et politique : 29,4

29,4 Densité de la population (personnes/km 2 ) : 6 636

6 636 Embouteillages : 47,6

47,6 Météo : 79,2

79,2 Pollution de l’air : 85,6

85,6 Pollution sonore : 60,3

60,3 Pollution lumineuse : 54,6

54,6 Taux de chômage : 14,0 %

14,0 % Charges financières : 73,0

73,0 Sécurité sociale : 83,0

83,0 Santé mentale : 52,4

52,4 Accès aux soins : 61,5

Au niveau mondial, le top 5 des villes les moins stressantes est constitué par : Reykjavik (Island), Bern (Suisse), Helsinki (Finlande), Wellington (Nouvelle-Zélande), Melbourne (Australie).