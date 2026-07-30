Où vit-on le mieux en 2026 ? Copenhague en tête du classement mondial, voici la place d’Alger

Changer d’horizon, adopter un nouveau rythme et s’installer à l’étranger : une promesse tentante pour 2026. Sans surprise, c’est Copenhague qui rafle la palme du cadre de vie idéal dans le dernier rapport annuel de l’Economist Intelligence Unit (EIU). Mais pour les amoureux du bassin méditerranéen ou les candidats au retour, que vaut réellement le quotidien à Alger face aux géants de l’expatriation ?

Publié par l’Economist Intelligence Unit (EIU), cet indice mondial de la qualité de vie passe au crible 173 métropoles à travers le globe. Pour établir ce palmarès, chaque ville est évaluée selon 30 critères clés regroupés en 5 grands piliers : santé et éducation, culture et environnement, infrastructures et stabilité.

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Voici la ville la plus agréable à vivre au monde en 2026

Pour la deuxième année consécutive, Copenhague s’empare du sommet du podium des villes offrant la meilleure qualité de vie au monde. Elle relègue une fois de plus Vienne à la seconde place, prouvant que son modèle urbain et sa douceur de vivre restent imbattables.

Juste derrière le duo de tête formé par Copenhague et Vienne, Melbourne décroche une solide troisième place. L’Australie confirme d’ailleurs sa suprématie dans le haut du classement avec une belle progression de Sydney, qui gagne deux rangs pour se hisser en 4ᵉ position.

Le reste du top 10 fait la part belle à la Suisse et au Japon, avec la présence remarquée de Zurich, Genève, Osaka et Tokyo, aux côtés de l’australienne Adélaïde. De son côté, l’Amérique du Nord accuse le coup : seule la métropole canadienne de Vancouver parvient à se hisser parmi les dix meilleures destinations mondiales.

Alger en bas du palmarès mondial

Dans ce classement, les États-Unis restent en retrait. Aucune métropole américaine ne parvient à se frayer un chemin vers le haut du panier : la première d’entre elles, Honolulu, doit se contenter d’une modeste 25ᵉ place.

Troisième ville la moins bien classée du pays, New York se hisse au 66ᵉ rang mondial. Mais derrière ce score en demi-teinte se cache une belle avancée : la métropole enregistre l’une des fortes hausses de la catégorie « stabilité » (+1,2 point), amorçant un redressement notable dans l’indice de l’EIU.

Au bas du palmarès mondial, la lanterne rouge regroupe des métropoles fragilisées par des crises politiques, sécuritaires ou climatiques majeures. Parmi les villes les moins agréables à vivre en 2026, on retrouve Téhéran — lourdement impactée par les tensions géopolitiques, les frappes militaires et la sécheresse —, mais aussi Harare, Kyiv, Port Moresby, Lagos, Karachi, Dhaka, Tripoli et Damas.

Alger s’inscrit également dans cette zone rouge, se classant à la 169ᵉ place mondiale avec une note globale de 43/100. Si la capitale montre un niveau d’évaluation moyen en éducation (58) et en santé (54), elle reste fortement pénalisée par des fragilités marquées sur les axes culture et environnement (45), stabilité (35) et surtout infrastructures (30), selon le même rapport.

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