Villes les plus chaudes au monde : 2 wilayas algériennes dans le TOP 10 ces dernières 24H

La ville algérienne de Biskra a été classée parmi les dix endroits les plus chauds de la planète durant les dernières 24 heures, selon les données publiées par le site international “Eldorado Weather”, spécialisé dans le suivi des températures mondiales.

Située aux portes du désert, Biskra a enregistré une température impressionnante de 46.1 degrés Celsius, ce qui lui vaut la quatrième place dans le classement des villes les plus étouffantes au monde pour cette période. Ce classement est établi quotidiennement sur la base des relevés météorologiques provenant de stations certifiées dans le monde entier.

Une chaleur accablante

La canicule qui frappe le sud-est algérien n’est pas un phénomène isolé. En cette période de l’année, les températures élevées sont courantes dans la région, mais le seuil atteint à Biskra ces dernières heures attire l’attention par son intensité inhabituelle.

Mais Biskra n’est pas la seule ville algérienne à apparaître sur la liste : In Guezzam, ville saharienne du sud extrême de l’Algérie, a également été classée à la cinquième place, avec une température encore plus élevée, atteignant 46,1 degrés Celsius.

Les habitants doivent faire face à des conditions particulièrement éprouvantes, avec des pics de chaleur en journée, une faible baisse des températures nocturnes, et un risque accru de déshydratation, d’insolation et de coupures d’électricité dues à la surconsommation d’énergie.

Une tendance mondiale préoccupante

Le classement mondial est dominé par l’aéroport international du Koweït, qui a atteint un record de 49,6 degrés, suivi par la ville de Haima, à Oman, avec 46,5 degrés. Ces chiffres confirment une tendance globale au réchauffement, en particulier dans les régions arides du globe, où les vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et extrêmes.

Selon plusieurs experts, ce type de situation devrait s’intensifier dans les années à venir à cause du changement climatique. Les températures record, qui n’étaient autrefois que ponctuelles, deviennent désormais plus régulières, mettant à rude épreuve les infrastructures, les cultures et la santé publique.

Des précautions recommandées

Les autorités locales recommandent à la population de limiter les déplacements en plein soleil, de s’hydrater régulièrement et d’éviter les activités physiques durant les heures les plus chaudes de la journée. Les services de santé sont également en alerte afin de prendre en charge d’éventuels cas de coups de chaleur.

Face à ces épisodes de chaleur extrême, l’adaptation aux nouvelles réalités climatiques devient une priorité. Pour Biskra comme pour d’autres villes du Sud algérien, ces données rappellent l’urgence d’une gestion durable de l’eau, de l’énergie et des aménagements urbains pour faire face à l’avenir.