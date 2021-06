Villes les plus agréables : Alger en bas du classement mondial

Alors que le monde continue de livrer sa bataille contre l’épidémie du Coronavirus, l’impact de la crise semble déjà assez lourd notamment en matière d’habitabilité des villes à travers le monde.

Comme chaque année, l’hebdomadaire The Economist a publié son étude sur les villes où il fait bon vivre et donc l’habitabilité des villes à travers le monde. Or, le classement de l’année 2021 a été entièrement chamboulé par les retombées de la crise sanitaire liée au Coronavirus.

Selon ce que l’on peut déduire de la dernière étude en la matière, certaines villes qui sont habituellement très bien situées dans le classement se sont retrouvées cette année en bas du classement, à l’exemple de plusieurs villes européennes, mais aussi africaines.

Alors que le continent africain n’a pas connu une propagation dévastatrice de l’épidémie mondiale, comme ça a été le cas ailleurs, ces plus grandes villes se sont retrouvées dans le bas du classement de l’Economist. Parmi elles, la capitale Alger.

En effet, la ville d’Alger est venue dans la catégorie des villes les moins agréables à vivre au monde. Elle est classée dans la cinquième position du top 10 des villes les moins habitables après Damas (Syrie), Lagos (Nigéria), Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et Dacca (Bangladesh).

En bas du classement, on trouve la capitale libyenne Tripoli, Karachi au Pakistan, Harare au Zimbabwe, Douala au Cameroun et enfin, la capitale vénézuélienne Caracas.

Les villes où les conditions de vie sont agréables

Dans le haut du classement du quotidien The Economist, Auckland en Nouvelle-Zélande a été nommée la ville la plus habitable du monde pour 2021. D’ailleurs, il convient de noter qu’elle a été considérablement félicitée pour sa gestion de la crise sanitaire.

En effet, elle s’est classée en tête de l’indice de viabilité mondiale parmi 140 villes à travers le monde grâce à son succès à contenir rapidement la pandémie, permettant ainsi de lever les restrictions dès le début.

Il faut donc préciser que l’impact du Covid-19 a carrément chamboulé le classement de l’Economist Intelligence Unit. En 2018 et 2019, l’Autrichienne (Vienne) a été classée première à deux reprises. Cette année, la ville a complètement abandonné le top 10 après avoir été fortement touchée par la crise et se situe désormais à la 12e place.

Top 10 des villes les plus habitables du monde 2021