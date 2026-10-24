France-Algérie : Dominique de Villepin s’oppose à la stratégie de confrontation défendue par la droite

Invité de l’émission Face à BFM sur BFMTV, Dominique de Villepin a vivement critiqué la politique de fermeté défendue par une partie de la droite et de l’extrême droite à l’égard de l’Algérie. Face à Marion Maréchal, l’ancien Premier ministre a plaidé pour une reprise du dialogue entre Paris et Alger.

Les relations entre la France et l’Algérie continuent d’alimenter les débats politiques français. Sur le plateau de Face à BFM, diffusée sur BFMTV, Dominique de Villepin a défendu une approche diplomatique fondée sur la négociation, tout en dénonçant les stratégies de confrontation portées par plusieurs responsables politiques de droite et d’extrême droite.

Au cours de cet échange tendu avec Marion Maréchal, l’ancien chef du gouvernement a notamment remis en question l’efficacité d’une politique reposant sur le rapport de forces. Selon lui, cette orientation risque davantage de prolonger les tensions que de permettre une résolution des différends entre les deux pays.

Dominique de Villepin dénonce une « diplomatie de l’escalade »

Pour Dominique de Villepin, la situation actuelle entre Paris et Alger constitue une impasse « inacceptable ». L’ancien Premier ministre s’est opposé à la logique de confrontation qu’il attribue à une partie de la classe politique française, estimant qu’elle ne permet pas de faire progresser les dossiers sensibles qui opposent les deux pays.

Il a notamment critiqué les appels à une dénonciation unilatérale de l’accord franco-algérien de 1968, qui encadre notamment le séjour et l’emploi des ressortissants algériens en France. Sur ce sujet, il a rappelé l’importance du cadre bilatéral et de la concertation entre les deux États.

Selon sa position, vouloir obtenir des concessions de la part d’Alger tout en envisageant de remettre unilatéralement en cause des accords existants constitue une démarche contradictoire. Pour lui, les désaccords entre les deux capitales nécessitent des négociations plutôt qu’une succession de mesures destinées à accentuer la pression sur l’autre partie.

Cette approche place la question du dialogue au centre de sa vision des relations franco-algériennes, dans un contexte marqué par des tensions diplomatiques persistantes.

La stratégie de fermeté de Bruno Retailleau dans le viseur

Au cours du débat, Dominique de Villepin a également contesté la ligne de fermeté défendue par plusieurs responsables de droite, notamment le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau.

L’ancien Premier ministre estime que la surenchère politique ne produit pas les résultats attendus. À ses yeux, une stratégie privilégiant la pression et les rapports de force risque de compliquer davantage le règlement des différends diplomatiques et judiciaires entre Paris et Alger.

Cette critique intervient alors que les questions migratoires occupent une place importante dans les discussions sur les relations entre les deux pays. L’accord de 1968 cristallise notamment les désaccords politiques en France, où plusieurs responsables réclament sa remise en cause.

Dominique de Villepin défend, à l’inverse, une approche dans laquelle les questions migratoires et les autres dossiers sensibles doivent être traités dans le cadre de discussions entre les deux gouvernements. Il considère que la multiplication des déclarations offensives ne suffit pas à obtenir des avancées concrètes.

Le dialogue, une condition pour sortir de la crise franco-algérienne ?

La position défendue par Dominique de Villepin repose sur une idée centrale : les tensions entre la France et l’Algérie ne peuvent être résolues durablement sans un accord entre les deux parties.

Pour l’ancien Premier ministre, la rupture ou la remise en cause unilatérale des accords ne constitue donc pas une réponse suffisante aux difficultés actuelles. Il privilégie une démarche diplomatique permettant aux deux gouvernements de discuter des désaccords et de rechercher des compromis.

Le débat sur BFMTV illustre ainsi la profondeur des divisions politiques françaises autour du dossier algérien. Alors que les questions migratoires, les accords bilatéraux et les relations diplomatiques continuent de susciter des controverses, la stratégie à adopter reste au cœur des affrontements entre les différentes sensibilités politiques.

La confrontation entre Dominique de Villepin et Marion Maréchal résume finalement deux orientations opposées : une politique de pression accrue sur Alger, défendue par une partie de la droite et de l’extrême droite, et une démarche privilégiant la négociation pour tenter de rétablir des relations plus stables entre les deux pays.