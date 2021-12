Villarreal CF : Mandi brille et signe son premier but

Après une absence du terrain pendant des semaines et se contenter de s’assoir sur le banc des remplaçants, l’international algérien Aissa Mandi a fait un grand retour ce mardi avec son club espagnol Villarreal CF.

À l’occasion d’une rencontre footballistique qui a réuni les coéquipiers du défenseur algérien à leurs homologues de Victoria CF, entrant dans le cadre de Copa Del Rey (Coupe du Roi), Mandi est revenu en force pour prouver à nouveau sa haute performance.

En effet, ledit joueur a inscrit son tout premier but sous son nouveau maillot jaune alors que son équipe menait déjà 0-2, une bonne occasion pour regagner la confiance du club espagnol et prouver à nouveau ses excellentes compétences.

Un but signé avant même une demi-heure du début de la rencontre

Titulaire depuis le début de la confrontation et pour la première fois depuis plus d’un mois, Mandi a marqué son but à la première mi-temps du jeu, plus précisément à la 28′ minute lors de son match contre Victoria CF, entrant dans le cadre du premier tour de son club en Coupe du Roi d’Espagne.

Rappelons que le défenseur algérien a récemment souffert de marginalisation, où il a été obligé de s’assoir sur le banc des remplaçants pendant un mois entier, sans participer aux matchs de son club.

Par ailleurs, il convient de préciser que le prochain rendez-vous pour Aissa Mandi et ses coéquipiers du club espagnol est prévu samedi sur la pelouse du FC Séville, avant la rencontre décisive en Ligue des champions face à l’Atalanta dans une semaine en Italie.