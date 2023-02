Villa et duplex en Allemagne, fonds en devises : les biens de C. Mellal révélés

Cherif Mellal est au cœur d’une grande affaire de corruption. Il l’objet de plusieurs accusations et risque une lourde peine de prison. Les éléments de l’enquête révèlent de nouveaux détails sur l’affaire.

Présenté devant le juge d’instruction près du tribunal Sidi M’hamed, Cherif Mellal est sous mandat de dépôt depuis le 19 janvier dernier. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait face à de lourde accusations. On cite, entre autres, transfert illicite de fonds à l’étranger, association de malfaiteurs, blanchiment d’argent ou encore, violation de la législation et de la réglementation relatives aux échanges et aux mouvements de capitaux vers l’étranger.

Selon le média arabophone « Ennahar », les éléments de l’enquête révèlent des chiffres faramineux concernant le transfert illicite de fonds à l’étranger. En effet, il s’agit d’une somme de 300.000 Euros, transférée de l’Algérie vers le Luxembourg, le 26 octobre 2020, dans le cadre de l’importation de voitures, via les deux sociétés « Lux Car Leasing » et « LH Consulting ». Il s’agit aussi de 275.000 Dollars Américain transférés du compte bancaire de la société sportive par actions (SSPA) de la JSK vers les deux comptes américains « Chase Bank » et « JP Morgan ».

Qu’a reconnu Mellal devant la justice ?

Selon toujours le média arabophone « Ennahar », Cherif Mellal a reconnu avoir exercé la vente de véhicules et l’exporter vers l’Algérie. Et ce, par le biais de sa société « Lux Car Leasing », créée en 2013. Cette dernière a été assainie en 2017.

En revanche, l’ex-président de la JSK a nié être le propriétaire de la deuxième société « LH Consulting ». Il a affirmé que cette dernière appartient à une autre personne, qui répond au nom de « Hamdi. L ».

Concernant la somme de 275.000 Dollars Américains transféré vers deux comptes bancaires américain, Mellal a affirmé qu’elle représente la prime qu’avait perçu la JSK en 2020, en guise de récompense de la CAF après la qualification de la formation Kabyle pour la phase de poules de la Coupe de la CAF. L’accusé a indiqué que la transaction nécessitait un passage par un compte bancaire américain, tout en niant avoir transféré de de l’argent vers des banques américaines.

Concernant la somme de 300.000 Euros transférée vers Luxembourg, Mellal a affirmé avoir confié à deux personnes, qui sont des clients, la tâche de la recevoir. Il a également affirmé qu’il a déjà l’objet d’une enquête de la part de la police luxembourgeoise. L’accusé a nié un transfert illicite de fonds vers l’état en question.

Quels sont les biens de Mellal en Allemagne ?

Selon la même source, Cherif Mellal a également reconnu avoir un bien en Allemagne. Il s’agit d’une ville d’une superficie de 1 ;800 m². Cette dernière se compose de deux duplexe et d’un appartement F3. Une villa achetée en 2013 d’une valeur de 270.000 Euros.

En revanche, l’accusé a nié avoir disposé de comptes bancaires à l’étranger, y compris les membres de sa famille.