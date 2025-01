Vignette automobile : Voici tout ce qui va changer à partir du 1ᵉʳ mars 2025

La directrice générale des Impôts, Amel Abdelatif, a annoncé le lancement de la vente en ligne des vignettes automobiles à partir du 1ᵉʳ mars 2025.

Lors de son passage sur le plateau de l’émission Echourouk Morning, la directrice a indiqué que le produit de la vente des vignettes a connu une hausse, passant de 8,6 milliards à 8,7 milliards de DA jusqu’en novembre 2024.

Elle a précisé qu’entre le 1er janvier et le 18 janvier 2025, 78 millions de DA ont été collectés, ce qui équivaut à la vente de 29 924 vignettes.

Amel Abdelatif a également révélé que la loi de finances 2025 prévoit des mesures pour prolonger l’exonération temporaire jusqu’au 31 décembre 2025.

La responsable a souligné que les recettes fiscales hors hydrocarbures ont atteint 70% jusqu’au 30 novembre 2024.

Vente en ligne des vignettes automobiles : le coup d’envoi donné pour mars 2025

Ainsi, les automobilistes pourront désormais acheter leur vignette en ligne, sans déplacement, grâce à un système accessible 24h/24 et 7j/7.

Cette mesure vise à faciliter les démarches administratives pour les citoyens et à réduire les coûts de gestion pour l’administration fiscale.

Le reçu d’achat, ainsi que la vignette automobile, pourront être téléchargés directement et présentés aux agents de contrôle en cas de besoin. Il est important de noter que l’apposition physique de la vignette sur le pare-brise ne sera plus obligatoire pour les vignettes acquises en ligne.

Cette numérisation des services permettra les paiements via carte interbancaire ou Edahabia, mettant fin aux longues files d’attente dans les bureaux des impôts. Une innovation particulièrement bénéfique pour les retardataires et les nouveaux propriétaires de véhicules, qui pourront effectuer leurs démarches rapidement et éviter les pénalités de retard.

Autre avancée significative : en cas de perte, vol ou détérioration de la vignette achetée en ligne, une réédition gratuite sera possible via la plateforme. Cette mesure s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation des services publics, visant à la fois à améliorer le service aux usagers et à optimiser les ressources de l’État.

Cette initiative de la DGI marque un tournant dans la gestion des formalités fiscales en Algérie, promettant une expérience utilisateur simplifiée et une administration plus efficiente.

