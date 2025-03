Vignette automobile numérique 2025 : voici le lien officiel et la procédure à suivre

C’est officiel ! Il est désormais possible d’acheter sa vignette automobile sans bouger de chez soi. La Direction générale des impôts (DGI) a levé le voile ce mercredi sur « Qassimatouka », une plateforme en ligne qui permet aux automobilistes d’acquérir leur vignette en quelques minutes seulement. Accessible via ce lien (Cliquez-ici), ce nouveau service entend simplifier la vie des conducteurs et marquer une nouvelle étape dans la digitalisation des services fiscaux en Algérie.

Le lancement officiel s’est déroulé en présence d’Amal Abdelatif, directrice générale des impôts, aux côtés de responsables du ministère des Finances et des experts en digitalisation. Pour marquer l’événement, la première vignette a été délivrée en ligne sous leurs yeux, symbolisant l’entrée en vigueur de ce nouveau service en Algérie.

« Qassimatouka » : voici comment acheter votre vignette auto en ligne en 2025

À présent, les propriétaires de véhicules pourront acheter leur vignette entièrement en ligne, sans avoir à se déplacer. Le processus est conçu pour être simple et rapide :

Connexion à la plateforme via un ordinateur ou un smartphone ;

Sélection de la catégorie du véhicule et génération de la vignette ;

Paiement sécurisé via la carte Edahabia ou la carte CIB ;

ou Téléchargement immédiat du document accompagné du reçu de paiement ;

🟢 À LIRE AUSSI : Vignette automobile 2025 : La DGI annonce une mesure exceptionnelle

Ce service est disponible 24h/24 et 7j/7, offrant ainsi une flexibilité inédite aux automobilistes. Un atout majeur qui devrait réduire les files d’attente aux guichets et fluidifier l’acquisition de ce document obligatoire.

🟢 À LIRE AUSSI : Vignette automobile 2025 : la version numérique est-elle obligatoire ?

Par ailleurs, l’une des particularités de cette nouvelle vignette est qu’elle ne nécessite plus d’être collée sur le pare-brise du véhicule. Toutefois, les conducteurs devront être en mesure de la présenter sous format numérique ou imprimé lors des contrôles routiers. Une évolution qui s’aligne sur la volonté de modernisation des services administratifs et qui devrait faciliter les vérifications par les forces de l’ordre.

Vignette auto numérique : un projet collaboratif pour une administration plus connectée

En effet, l’aboutissement de la plateforme « Qassimatouka » est le fruit d’une collaboration entre plusieurs institutions, dont :

La Direction générale des impôts , initiatrice du projet ;

, initiatrice du projet ; Le ministère des Finances , garant de la transformation numérique du secteur fiscal ;

, garant de la transformation numérique du secteur fiscal ; Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales , impliqué dans la gestion des données des véhicules ;

, impliqué dans la gestion des données des véhicules ; Le ministère des Postes et Télécommunications , chargé de l’infrastructure numérique ;

, chargé de l’infrastructure numérique ; Les institutions bancaires et monétiques, partenaires techniques pour les transactions sécurisées ;

Cette synergie illustre une volonté claire d’améliorer l’expérience des citoyens tout en renforçant l’efficacité de l’administration fiscale.

🟢 À LIRE AUSSI : Distribution de logements : Belaribi presse le pas et fixe la date

En somme, si cette première étape est une réussite, elle pourrait ouvrir la voie à d’autres services fiscaux dématérialisés, rendant l’interaction entre l’administration et les citoyens toujours plus fluide et efficiente.