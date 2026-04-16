Vignette automobile et contrôle technique : Voici tout ce qui change en 2026 (DGI)

La Direction Générale des Impôts (DGI) a publié deux instructions clarifiant les nouvelles dispositions de la Loi de Finances 2026. Entre fin de l’exonération de la vignette pour les véhicules GPLc, introduction de nouvelles taxes sur le contrôle technique et ajustements pour les motocycles, le paysage fiscal des automobilistes connaît un tournant majeur.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi de Finances pour l’exercice 2026, l’administration fiscale a diffusé deux circulaires (n°11 et n°12) datées du 31 mars 2026. Ces documents visent à harmoniser l’application des droits de timbre et du régime de la vignette automobile, avec une distinction marquée selon l’impact environnemental des carburants utilisés.

Vignette automobile : Fin de « l’ère gratuite » pour le GPLc

C’est le changement le plus notable pour des milliers de conducteurs algériens : les véhicules équipés de kits GPLc ne sont plus exonérés de la vignette automobile. Depuis le 1er janvier 2026, ces véhicules sont soumis au régime fiscal ordinaire, au même titre que les motorisations essence ou diesel.

La DGI justifie ce basculement par des critères techniques : contrairement au GNC (Gaz Naturel Comprimé), composé de méthane et maintenu exonéré, le GPLc est un dérivé pétrolier jugé moins en phase avec les nouveaux standards de transition énergétique. Parallèlement, une exonération totale est désormais accordée aux véhicules électriques et hybrides pour encourager la mobilité propre.

DGI : Nouveaux tarifs des droits de timbre pour le contrôle technique automobile dès 2026

Le nouveau barème officiel impose désormais des tarifs plafonds selon le type de véhicule et la nature de l’opération. Pour les véhicules automobiles, la réception de prototype est fixée à 15 000 DA, tandis que l’échantillonnage de conformité s’élève à 10 000 DA par véhicule.

Le segment des motocycles et cyclomoteurs voit ses tarifs s’établir à 10 000 DA pour le prototype et 8 000 DA pour l’échantillonnage de conformité.

Pour les réceptions à titre isolé, le droit de timbre est de 8 000 DA pour un véhicule ou engin de travaux publics importé, contre 2 000 DA pour un véhicule déjà immatriculé en Algérie. Les motocycles importés à titre isolé sont soumis à une taxe de 5 000 DA, réduite à 1 000 DA s’ils sont déjà immatriculés localement.

Par ailleurs, la taxe pour la visite liée à l’arrimage des véhicules de transport de matières dangereuses (effectuée tous les trois ans) passe de 500 DA à 1 000 DA.

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Une innovation majeure de cette circulaire concerne les installations de gaz. L’article 48 de la Loi de finances instaure un tarif plafond de 200 DA applicable spécifiquement à la visite technique et à la contre-visite au titre du contrôle périodique des installations de kits GPLc. Cette mesure vise à réguler le contrôle de ces équipements de plus en plus répandus.

Enfin, la DGI introduit des exonérations expresses qui n’existaient pas dans les dispositions précédentes. Désormais, les véhicules appartenant à l’État ainsi que les véhicules spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite bénéficient de l’exonération totale du paiement des droits de timbre liés à la visite technique et à la contre-visite.

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Ces réajustements marquent une volonté de l’administration d’allier rigueur budgétaire et accompagnement des catégories sociales spécifiques.