Vignette automobile 2026 : la DGI dévoile toutes les nouveautés de l’opération

La Direction Générale des Impôts (DGI) a officiellement lancé, ce dimanche 1er mars 2026, la campagne de recouvrement de la vignette automobile. Cette année, les automobilistes bénéficient d’un sursis exceptionnel puisque la période légale d’acquittement a été prolongée jusqu’au dimanche 31 mai 2026 à 16h00, au lieu du traditionnel 31 mars. Cette mesure, validée par le ministre des Finances, vise à faciliter les démarches administratives et à encourager l’adoption des nouveaux outils numériques.

Si la vignette sous format papier ne sera disponible dans les recettes des impôts et les bureaux d’Algérie Poste qu’à partir du 1er avril 2026, la plateforme numérique « QASSIMATOUKA » est, elle, opérationnelle dès aujourd’hui (01 mars 2026). Ce portail permet aux propriétaires de véhicules de s’acquitter de la taxe en ligne via les cartes CIB ou Edahabia.

DGI : Les avantages du e-paiement

La DGI encourage vivement le recours au paiement en ligne, qui présente des avantages concrets :

Exonération du droit de timbre : Le reçu de paiement électronique est dispensé de frais supplémentaires.

: Le reçu de paiement électronique est dispensé de frais supplémentaires. Affichage non requis : Inutile de coller la vignette sur le pare-brise ; le reçu numérique et l’attestation de paiement suffisent en cas de contrôle.

: Inutile de coller la vignette sur le pare-brise ; le reçu numérique et l’attestation de paiement suffisent en cas de contrôle. Réimpression gratuite : En cas de perte ou de dégradation, le document peut être réimprimé sans frais. À l’inverse, le duplicata d’une vignette physique achetée au comptoir coûtera 200 DA.

Vignette auto : Ce qui change sous le capot en 2026

Bien que les tarifs restent globalement inchangés par rapport à l’année précédente, la Loi de Finances 2026 introduit deux ajustements notables liés à la transition énergétique. D’un côté, les véhicules équipés d’un système GPL/c sont désormais assujettis à la vignette.

À l’inverse, les propriétaires de véhicules électriques ou hybrides bénéficient d’une exemption totale, une mesure incitative forte pour le parc automobile national.

Pour les professionnels, la DGI rappelle que le calcul de la taxe pour les véhicules utilitaires s’effectue toujours selon le Poids Total en Charge (PTC).

L’administration fiscale insiste sur la situation des titulaires des carte provisoire de circulation, dites « cartes jaunes ». Ces documents tenant lieu de carte grise, leurs détenteurs disposent d’un délai de 30 jours suivant la mise en circulation du véhicule sur le territoire national pour régulariser leur situation.

Enfin, pour éviter l’affluence des derniers jours et tout désagrément technique, les autorités appellent les automobilistes à ne pas attendre la date limite du 31 mai. Il est également recommandé de consulter le barème officiel annexé au communiqué pour confirmer le tarif exact selon l’âge et la puissance du véhicule avant de procéder au paiement.