Vignette automobile 2022 : la DGI donne tous les détails

Comme chaque année, la Direction Générale des Impôts, procède à la vente des vignettes pour les automobilistes. Pour cette année 2022, cette direction a révélé la période légale pour s’acquérir de cette dernière.

Suite à la décision de la direction générale des Impôts, donc via un communiqué, cette même direction informe que la vente des vignettes automobiles débutera, ce mardi 1er mars 2022, pour s’étaler jusqu’au 31 du même mois. La vente des vignettes se fera au niveau des recettes des impôts et des guichets d’Algérie Poste.

La direction invite également les propriétaires de voitures de tourisme, de véhicules utilitaires ou de véhicules de transport de personnes. Ainsi que les institutions qui possèdent des granges mobiles, sont invités à s’acquérir de cette vignette. Par l’intermédiaire des bureaux de poste ou de l’administration fiscale avant la fin du délai légal.

Pour plus de renseignements à propos de la répartition des prix de la vignette automobile selon le type de véhicule, année de fabrication et puissance, consultez le lien suivant : https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/communiques/vignette_auto_22.pdf

Il est important de rappeler qu’aucun changement de prix n’est à noter par rapport à l’année 2021.

Consignes importantes de la direction générale des impôts

Dans le même communiqué, la direction générale des impôts, rassure que cette dernière a mis en place tous les moyens pour que l’acquisition de la vignette automobile, se fasse dans les meilleures conditions que ce soit au niveau des recettes des impôts ou au niveau des bureaux de poste.

Pour éviter les désagréments, il est très important que les propriétaires de véhicules tentent de s’acquérir de cette vignette et ce à partir des premiers jours du lancement de la vente et ce sans attendre l’approche de la fin de la période de vente indiquée plus haut (31 mars 2022).

La direction souligne aussi l’importance de vérifier le prix de la vignette propre à chaque véhicule.

La direction rappelle également que concernant les véhicules utilitaires, le prix de la vignette est défini selon le Poids Total En Charge (PTC) de ces derniers.

Le communiqué rappelle aussi aux détenteurs de la carte de circulation provisoire (carte jaune) est considérée comme une carte d’immatriculation (carte grise), c’est pourquoi ces derniers sont appelés à s’acquérir de la vignette automobile dans les 30 jours qui suivent la mise en marche du véhicule sur les routes nationales.

Pour finir, la direction générale des impôts, rappelle qu’il est obligatoire de coller la vignette automobile sur la pare-brise avant du véhicule.